Pourquoi McLaren met Red Bull sous pression dans son développement

En effet, suite au rapproché de McLaren, Red Bull est maintenant sous pression pour s'assurer de ne rien laisser sur la table. Et comme moins d'un dixième de seconde peut faire la différence entre la pole position et la deuxième ligne à Imola, l'écurie autrichienne sait qu'elle doit faire tout son possible pour éviter de stagner, donc de régresser.

C'est pourquoi elle est arrivée à Imola avec une poignée de nouvelles pièces pour la RB20 qui visaient à corriger certaines des faiblesses de la voiture.

À l'avant, il y avait un nouvel aileron, avec une disposition modifiée des flaps qui a également entraîné une modification du nez de la voiture. Pour augmenter la charge générée par l'aileron, l'équipe a allongé la longueur de la corde des deux flaps supérieurs dans leur section mobile.

Le changement de forme du bord de fuite du flap supérieur est indiqué par la ligne blanche en pointillé sur l'image ci-dessus, le nouvel agencement se trouvant en bas. La corde et l'angle d'attaque sont différents pour les deux spécifications, le logo du sponsor Bybit étant plus lisible dans le nouveau design.

Pour ce faire, les sections fixes situées à côté du nez et le nez lui-même ont également été modifiés, tandis que les tiges sur lesquelles les boîtiers de caméra sont placés à l'arrière ont également été modifiées afin qu'elles fonctionnent à l'unisson avec le nouveau régime d'écoulement de l'air (flèches rouges).

Les extrémités extérieures de l'aileron ont également été modifiées, le bord d'attaque de la plaque d'extrémité ayant été retravaillé (surlignage vert), ce qui a un impact sur le reste de la surface et expose la dérive à un nouveau régime d'écoulement.

Red Bull Racing RB20 Photo de: Giorgio Piola

Dans le même temps, l'équipe a également optimisé le design du plancher et de l'ailette de bord, avec la section en rampe du plancher qui recouvre la structure d'impact latérale reconfigurée pour améliorer le flux à la fois au-dessus et en dessous de la surface.

Profitant des nouvelles possibilités créées, l'ailette de bord a également été subtilement modifiée, avec un repositionnement des surfaces de délestage sous l'élément.

À l'arrière de la voiture, des changements ont également été apportés aux écopes de frein arrière, la sortie ayant été revue pour améliorer le flux, ce qui a également conduit à reconfigurer les ailettes disposées autour d'elle.

