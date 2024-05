McLaren révèle une livrée hommage à Senna pour Monaco

Alors que la commémoration des 30 ans de la disparition d'Ayrton Senna, à laquelle est irrémédiablement associée celle de Roland Ratzenberger, bat son plein depuis début mai, McLaren a révélé un nouvel épisode dans l'hommage rendu au pilote brésilien qui a fait ses beaux jours dans les années 1980 et 1990.

L'écurie de Woking arborera en effet à Monaco une livrée spéciale reprenant les couleurs du casque de Senna (jaune, bleu et vert). Outre les couleurs, la livrée voit aussi quelques citations célèbres de Senna inscrites à l'intérieur du cockpit et le nom du triple Champion du monde sur les ailerons avant et arrière.

Ayrton Senna a remporté six victoires à Monaco, dont cinq consécutives avec McLaren entre 1989 et 1993. L'épreuve monégasque fut la première suivant son décès à Imola en 1994. Elle avait d'ailleurs été marquée par le grave accident de Karl Wendlinger à la sortie du Tunnel.

VIDÉO - McLaren présente sa livrée Senna pour le GP de Monaco

La livrée, réalisée avec le sponsor OKX, a fait l'objet d'un travail couvrant les 12 derniers mois et a été approuvée par la famille Senna, qui a par ailleurs été impliquée dans toutes les étapes de sa création.

Senna reste à ce jour le pilote le plus victorieux de l'histoire de McLaren puisque 35 des 41 victoires du Brésilien ont été remportées avec les voitures de l'écurie à l'époque dirigée par Ron Dennis.

Lui-même successeur de Dennis à la tête de McLaren depuis 2017, Zak Brown a déclaré : "L'équipe est fière de saluer et de célébrer la vie extraordinaire et l'héritage sportif d'Ayrton Senna à travers cette livrée McLaren. Senna reste vénéré et respecté en tant que plus grande icône de la Formule 1, et pilote le plus victorieux de l'écurie McLaren."

"Son impact sur McLaren est énorme, non seulement par son palmarès, mais aussi par sa présence au sein de l'équipe, et maintenant par son héritage. C'est donc un honneur de courir pour lui sur le circuit où il a connu le plus de succès, dans ses couleurs verte, jaune et bleue."