Stella : Lambiase est la "cerise sur le gâteau" du projet McLaren

Après avoir pris l'ascendant sur Red Bull en fin d'ère des monoplaces à effet de sol, initialement dominée par l'écurie autrichienne, McLaren poursuit son offensive en s'attachant les services de l'un de ses atouts majeurs : Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen et responsable de la compétition.

L'arrivée du Britannique, officialisée la semaine dernière, le verra occuper le poste de directeur des opérations de course, sous la responsabilité directe du team principal Andrea Stella.

Lambiase devient ainsi le troisième cadre majeur à quitter Red Bull pour rejoindre McLaren, après Rob Marshall, désormais designer en chef, et Will Courtenay, nommé directeur sportif.

Dans une interview avec McLaren, Andrea Stella est revenu sur cette recrue de premier plan, qu'il considère comme l'une des dernières pièces du projet de Woking et le signe d'une structure arrivée à maturité.

"Son arrivée apportera une expertise considérable et un fort potentiel à long terme pour l'équipe", a déclaré le patron italien. "C'est aussi une preuve supplémentaire de l'attractivité de McLaren auprès des meilleurs talents de la Formule 1."

"Cette crédibilité est le fruit du travail accompli ces dernières années par toutes les femmes et tous les hommes de l'équipe, qui ont construit une culture permettant à chacun de progresser et de contribuer à un objectif commun, dans un environnement sain et stimulant.

"Au-delà des résultats en piste et de l'image positive de l'équipe à l'extérieur, je suis convaincu que cela a joué un rôle clé dans la décision de Gianpiero de nous rejoindre.

L'arrivée de Gianpiero est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un projet qui reposait déjà sur de solides fondations.

Andrea Stella a été l'un des principaux acteurs de l'obtention de deux titres constructeurs et un titre pilotes de McLaren en deux ans. Photo de: Altaf Qadri / POOL / AFP via Getty Images

"L'arrivée de Gianpiero est en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'un projet qui reposait déjà sur de solides fondations", a ajouté Stella. "Pour moi, il sera un soutien essentiel en tant que directeur des opérations de course, un rôle que j'assume actuellement en parallèle de mes fonctions de Team Principal."

"Avec Zak Brown [PDG de McLaren], nous travaillons depuis trois ans à assurer la continuité à long terme en matière de leadership et d'expertise, en particulier sur des postes clés comme ceux de l'équipe de course. L'expansion du calendrier a d'ailleurs eu un impact important, notamment en termes d'engagement personnel et de qualité de vie."

"La Formule 1 d'aujourd'hui est très différente de celle que j'ai connue à mes débuts, il y a plus de 20 ans. La taille des équipes de pointe a plus que doublé : chez McLaren, nos effectifs ont augmenté de plus de 20% en trois ans.

"Nous avons désormais atteint une structure compatible avec les contraintes du budget cap, tout en étant capable de viser le niveau de performance nécessaire pour gagner."

Andrea Stella est arrivé chez McLaren en 2015 et a été promu au poste de directeur de l'équipe en 2023. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Andrea Stella a également reconnu que l'ampleur de ses responsabilités actuelles devenait difficilement tenable à long terme, justifiant ainsi le recrutement de Gianpiero Lambiase : "Le rôle de Team Principal est également devenu plus complexe."

"Avec Zak, nous avons mis en place une organisation plus horizontale, où il est essentiel de responsabiliser les différents leaders tout en garantissant un soutien durable. Dans cette logique, il est évident que cumuler deux fonctions comme je le fais aujourd'hui n'est pas viable à long terme."

Stella répond aux rumeurs de son départ de McLaren

Lorsque l'arrivée de Gianpiero Lambiase chez McLaren a été évoquée, certaines rumeurs ont également suggéré qu'elle pourrait s'accompagner du départ d'Andrea Stella, possiblement en direction de Ferrari.

Interrogé à ce sujet, l'Italien a préféré en rire, balayant ces spéculations avec légèreté et soulignant que rien ne pouvait gâcher le festin qui avait actuellement lieu à Woking : "Honnêtement, certaines rumeurs récentes - notamment celles évoquant des salaires astronomiques ou des pré-contrats imaginaires - m'ont fait sourire. On dirait presque que la 'silly season', habituellement réservée à l'été, a commencé en avance !"

"Je suis désormais habitué à ce genre de spéculations et je les prends avec du recul. On dirait presque qu'un pâtissier jaloux a tenté de gâcher la préparation d'un bon dessert dans la 'pâtisserie McLaren'… Mais nous savons très bien faire la différence entre les bons ingrédients et les biscuits empoisonnés."