Verstappen soutient le départ de Lambiase : "Ça aurait été idiot de refuser"

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Max Verstappen s'est exprimé pour la première fois sur la future arrivée de son ingénieur de course de longue date, Gianpiero Lambiase, chez McLaren à l'horizon 2028.

Filip Cleeren Mike Mulder
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing fête son titre avec son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase

Photo de: Red Bull Content Pool

Max Verstappen a assuré soutenir pleinement le choix de son fidèle ingénieur de course Gianpiero Lambiase, qui quittera Red Bull pour rejoindre McLaren en 2028.

La semaine dernière, l'équipe championne en titre a officialisé le recrutement du Britannique pour un poste encore inédit de directeur des opérations de course, destiné à épauler le directeur de McLaren Andrea Stella lors des week-ends de course.

Son arrivée est prévue au plus tard début 2028, sauf accord anticipé avec Red Bull pour écourter son contrat actuel.

Lire aussi :

Si Max Verstappen va au terme de son engagement avec Red Bull, qui court jusqu'à fin 2028, il devrait perdre un allié de poids. Gianpiero Lambiase s'est en effet imposé comme son plus fidèle soutien depuis son arrivée dans l'équipe, jouant un rôle clé dans la conquête de ses quatre titres mondiaux.

Gianpiero Lambiase est l'ingénieur de course de Max Verstappen depuis ses débuts en F1 en 2014.

Gianpiero Lambiase est l'ingénieur de course de Max Verstappen depuis ses débuts en F1 en 2014.

Photo de: Red Bull Content Pool

Mais alors que certains estiment que ce départ pourrait influencer l'avenir de Verstappen dans la discipline reine, dans un contexte où il se montre très critique envers le nouveau règlement technique, le pilote a assuré soutenir totalement le choix de son ingénieur de course.

"Nous en avons parlé, et quand il m'a présenté l'opportunité, je lui ai dit : tu serais idiot de refuser", a confié Max Verstappen lors d'un événement Viaplay à Amsterdam. "C'est une opportunité incroyable pour lui, autant pour le rôle que pour son avenir. Il faut aussi penser à sa famille et à sa sécurité à long terme."

Il voulait l'entendre de ma bouche. Je lui ai répondu : à 100%, fonce.

Verstappen a révélé que Lambiase avait souhaité avoir son avis et sa bénédiction avant de prendre sa décision "Il voulait l'entendre de ma bouche. Je lui ai répondu : à 100%, fonce."

Le Néerlandais insiste enfin sur le fait que leur relation ne sera pas affectée d'ici là, après des années de collaboration marquées par de nombreux succès "Nous avons déjà tout accompli ensemble, et même plusieurs fois. Nous avons énormément gagné."

"Cela ne changera pas. Nous sommes encore jeunes, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être travaillerons-nous à nouveau ensemble. Nous resterons amis pour la vie. Chacun a ses propres objectifs et ambitions. On ne peut pas retenir quelqu'un. Au final, chacun doit évoluer et suivre son propre chemin."

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