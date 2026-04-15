La F1 répond aux critiques de Verstappen : "Sa voix doit être écoutée"

Après les trois premiers Grands Prix de la nouvelle réglementation, la pause du mois d'avril offre quelques semaines de réflexion à la FIA et à la Formule 1. Le 20 avril, les directeurs d'écurie se réuniront pour évoquer davantage les ajustements possibles soulignés lors des discussions techniques, notamment après une réunion d'experts jeudi dernier.

Ces ajustements concernent principalement la gestion de l'énergie afin de répondre aux différentiels de vitesse parfois dangereux, et de rendre les qualifications à nouveau plus axées sur la recherche de la limite.

Au-delà de ces aspects, le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, souligne que les indicateurs sont jusqu'à présent largement positifs, notamment en ce qui concerne l'affluence et les audiences télévisées des trois premiers Grands Prix.

Dans le même temps, les puristes et plusieurs pilotes ont exprimé des critiques, principalement à propos de la nécessité de lever le pied et de gérer l'énergie (lift-and-coast) ainsi que du "super clipping" avec des voitures davantage limitées en énergie.

Domenicali souhaite traiter tous ces retours de manière constructive, mais il appelle les pilotes à garder à l'esprit une vision globale.

"Mes discussions avec eux sont clairement très ouvertes et ils savent que j'accorde de l'importance à leurs opinions. Je veux qu'ils soient impliqués", a déclaré Domenicali lors d'une interview exclusive avec Motorsport.com.

"Mais bien sûr, il y a parfois une sorte de jeu à avoir. Si vous parlez aux pilotes de tête, ils sont toujours très contents parce qu'ils gagnent. Les autres peuvent être frustrés, aussi parce qu'ils aiment une autre manière de courir, ce que je respecte beaucoup."

Cependant, il souligne que le respect du sport dans son ensemble est également un facteur important, les pilotes ne devant pas oublier la plateforme mondiale grâce à laquelle ils ont pu construire leur carrière.

"Ce que je leur ai dit, c'est : écoutez, les gars, n'oubliez pas que ce que nous faisons est possible parce que nous avons pris les bonnes décisions ensemble. Donc respectez un sport qui nous a donné à tous une opportunité incroyable de grandir, de gagner beaucoup d'argent et de développer une personnalité dans le monde que, dans d'autres sports que vous pourriez préférer, vous ne pourriez pas obtenir. C'est ce que je leur ai dit et cela a été compris."

Pourquoi les mots de Verstappen "ont un poids"

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Lorsque Domenicali mentionne que certains pilotes pourraient être tentés de se tourner vers d'autres disciplines, les pensées se dirigent naturellement vers Max Verstappen et sa participation croissante à des épreuves de GT3.

Lorsqu'on lui fait remarquer que l'endurance est par définition une discipline basée sur la Balance de Performance (BoP), Domenicali sourit : "Ne me parlez pas de Balance de Performance, sinon vous trouverez quelqu'un qui doit respecter d'autres championnats !"

C'est le meilleur pilote, c'est un champion du monde, et évidemment, sa voix doit être écoutée.

Sur un ton plus sérieux, l'Italien explique que toutes ses récentes conversations avec Verstappen ont été constructives – y compris certaines contributions du Néerlandais cette semaine – mais que le quadruple champion du monde, comme tous les pilotes de F1, doit réaliser que ses interventions publiques peuvent avoir un impact.

"Avec Max, nous avons parlé de très nombreuses fois depuis le début. Donc je comprends ses commentaires, et il comprend la vision globale. Encore aujourd'hui, il était en réunion et il était très désireux de faire des suggestions. Donc vous savez, je ne veux pas tomber dans le piège de créer un antagonisme, parce que ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas la manière dont nous voulons voir les choses."

"Donc nous allons avancer ensemble. C'est le meilleur pilote, c'est un champion du monde, multiple champion du monde, et évidemment, sa voix doit être écoutée. Mais bien sûr, il sait aussi que sa voix a un poids. Et il doit respecter ce poids car parfois, certaines personnes peuvent mal l'interpréter. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas laisser se produire."

L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs

Max Verstappen au Grand Prix du Japon. Photo de: Clive Mason / Getty Images

Par ailleurs, Domenicali estime que la perspective à long terme n'est pas nécessairement meilleure ailleurs, notamment compte tenu du dialogue en cours avec tous les pilotes de F1, y compris Verstappen.

"On dit que l'herbe du voisin est toujours plus verte, et parfois, quand on passe de l'autre côté, on se dit : oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Donc, respect pour ce que nous avons réussi à accomplir ensemble, mais aussi écoute et grande ouverture à toutes les remarques que nous avons formulées ensemble. Sans jouer à cap ou pas cap comme tout le monde est parfois tenté de faire."

Au-delà des chiffres, Domenicali estime personnellement que les courses ont été divertissantes jusqu'à présent, même la FIA et la F1 restent ouvertes à améliorer encore le produit global – en particulier le samedi – dans l'intérêt du sport. Cela doit simplement se faire de manière constructive, le patron de la F1 respectant les opinions des pilotes, tout en leur demandant de considérer la vision d'ensemble.

"Je pense que les courses sont très, très bonnes. Et plus nous discutons ensemble, mieux c'est pour le sport. Parce qu'ils sont, et je dis cela parce que je suis âgé mais je n'oublie pas ce que je dis, le joyau de notre sport. Donc nous devons protéger ce joyau de notre sport, tout comme eux doivent protéger l'écosystème dans lequel ils évoluent."

VIDÉO - Entretien exclusif avec Stefano Domenicali, patron de la F1