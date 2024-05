Verstappen : Red Bull doit de nouveau être à 100% pour gagner

La domination de Max Verstappen et Red Bull depuis la seconde moitié de 2022 a été telle que le Néerlandais a facilement décroché les titres mondiaux en 2022 et en 2023, et les observateurs s'attendaient à ce que la RB20, au concept radicalement différent de ses devancières, maintienne l'avantage de l'écurie basé à Milton Keynes.

Mais les améliorations progressives apportées par McLaren et Ferrari ont maintenant pratiquement comblé l'écart entre les trois premières équipes, Lando Norris s'étant imposé à Miami et Verstappen ayant été extrêmement proche de s'incliner à nouveau face au Britannique à Imola.

Haas Nico Hülkenberg En Italie, Red Bull a eu du mal avec l'équilibre et le comportement de sa voiture lors des essais libres, ce qui a obligé l'équipe à travailler dur du vendredi au samedi et à produire une meilleure configuration pour le reste du week-end. Malgré tout, Verstappen a plutôt aisément devancé les deux McLaren en qualifications, bénéficiant il est vrai d'une aspiration opportune de la part de ladelors de son tour le plus rapide, avant de conserver l'avantage en course et de maintenir Norris derrière lui.

Verstappen a reconnu que Miami et Imola sont la preuve que Red Bull n'a plus de marge d'erreur et doit maintenant gérer parfaitement les week-ends de course pour continuer à gagner comme elle l'a fait.

"Je pense qu'après Miami, il était assez clair que lorsque nous sommes allés à Imola, les écarts s'étaient resserrés, même si Imola n'était probablement pas non plus notre week-end le plus facile", a déclaré Verstappen. "C'est sûr, Monaco est toujours comme ça de toute façon et ça va dépendre maintenant de qui va trouver plus de performance sur la voiture, trouver les meilleurs réglages possibles sur la voiture."

Max Verstappen et Red Bull sont sous la pression des McLaren depuis deux courses. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Les choses sont devenues plus serrées, ce qui rend bien sûr très important d'essayer d'être à notre meilleur niveau, à 100 %. Je sais que ce n'est pas toujours une possibilité très réaliste, mais vous essayez toujours d'atteindre un certain niveau et peut-être que lors des dernières courses, nous n'avons pas fonctionné à ce niveau. Mais lors de chaque week-end, nous essayons à nouveau de trouver les meilleurs réglages possibles pour la voiture."

Verstappen est particulièrement prudent quant à ses perspectives à Monaco ce week-end, car la performance à basse vitesse et le passage sur les bordures ont été les rares faiblesses de Red Bull, ce qui a conduit son conseiller Helmut Marko à donner la Ferrari comme favorite avant l'épreuve.

Imola a très mal commencé et nous avons réussi à renverser la vapeur. Je ne voudrais pas revivre un week-end comme celui-là.

"En regardant le tracé de la piste, ce ne sera probablement pas notre meilleure piste, simplement parce que notre voiture a normalement un peu de mal sur les bosses et les vibreurs", a prévenu Verstappen. "Nous avons un peu travaillé dessus par rapport à l'année dernière et jusqu'à présent, sur la plupart des circuits où nous sommes allés, notre performance à basse vitesse s'est un peu améliorée, mais je ne pense pas que ce sera un week-end très facile."

"Mais Monaco n'est jamais très simple, même lorsque vous êtes censé avoir la meilleure voiture. Beaucoup de choses peuvent mal tourner, nous devons donc être sur la brèche. Imola a très mal commencé et nous avons réussi à renverser la vapeur. Je ne voudrais pas revivre un week-end comme celui-là."