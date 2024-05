Red Bull s'assure la présence d'un ingénieur majeur

Alors qu'un grand nombre de contrats de ses cadres supérieurs doivent être renouvelés prochainement, Red Bull s'efforce de renforcer son staff technique en vue de la prochaine ère réglementaire qui débutera en 2026. La nécessité d'agir et de régler ces détails a été pressée par la décision du directeur technique en chaf Adrian Newey de quitter l'écurie, son départ étant prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine.

L'avenir d'un certain nombre de membres clés du personnel de Red Bull a déjà été fixé, le directeur technique Pierre Waché ayant signé un nouveau contrat à long terme avant le début de la saison, alors que des équipes concurrentes, en particulier Ferrari, souhaitaient le débaucher. L'équipe basée à Milton Keynes a également assuré la présence de son responsable de l'aérodynamique, Enrico Balbo, et de son responsable de l'ingénierie de la performance, Ben Waterhouse.

Des sources ont révélé que Paul Monaghan, qui fait partie de l'équipe depuis qu'elle a repris l'écurie Jaguar au début de la campagne 2005, a accepté un nouveau contrat qui garantira sa présence à long terme.

L'un des prochains contrats à régler devient ainsi celui du directeur sportif Jonathan Wheatley, dont on sait qu'il a cherché des opportunités dans d'autres écuries, mais qui semble de plus en plus proche de rester. La décision de Red Bull de mettre en place son personnel clé dans les domaines de la technique et de la piste s'inscrit dans le cadre de plans visant à s'assurer d'être suffisamment solide pour poursuivre son succès malgré le départ de Newey.

Être forts sans Newey

Paul Monaghan, directeur technique chez Red Bull Racing, ici en compagnie de Verstappen, Perez et Norris. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

La décision du concepteur légendaire de la F1 de quitter l'équipe implique qu'il a été transféré vers des responsabilités non techniques au sein de l'équipe, et Waché est convaincu que l'écurie est bien préparée pour la transition et pour un avenir sans lui.

S'exprimant lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne le week-end dernier, Waché a déclaré : "Avant, c'était un travail d'équipe pour faire cette voiture et ce n'est pas une seule personne qui produit cette monoplace. Nous sommes prêts à travailler en équipe pour livrer une voiture même si quelqu'un part. C'est dommage, encore plus avec ce type de personne comme Adrian qui est important, mais nous étions préparés à cela, c'est certain. Je pense que c'est quelque chose que nous devons prouver cette année et l'année prochaine."