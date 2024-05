Qualifs - Leclerc en pole à domicile, Verstappen seulement 6e

Après les trois séances d'essais libres du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc est apparu comme le grand favori de ces qualifications. Le Monégasque a signé le meilleur temps de l'ultime séance d'essais plus tôt dans la journée. Le pilote Ferrari, deux fois poleman à domicile, partage ce chiffre avec Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo. Max Verstappen ne compte qu'une seule pole position dans la Principauté, c'était la saison passée.

Q1 - Mercedes en force, Pérez et Alonso éliminés

Après les premiers runs de cette partie des qualifications, ce sont les deux Haas qui ont monopolisé les premières positions, suivies des deux McLaren et de Yuki Tsunoda. Verstappen signe le sixième temps, tandis que Leclerc prend la huitième place. La piste a commencé à s'améliorer, Verstappen prenant les commandes quelques tours plus tard avant de voir Piastri prendre le meilleur temps en moins de 1'12. Tous les pilotes ont amélioré et Leclerc, dans la zone rouge, est revenu au neuvième rang mais semble en difficulté.

À huit minutes du terme, les deux Alpine sont remontées aux quatrième et sixième rangs. C'est Pérez qui s'est retrouvé en grande difficulté à la 15e place. Dans le même temps, les deux Mercedes d'Hamilton et Russell se sont placées derrière Oscar Piastri, toujours détenteur du meilleur temps.

En fin de séance, c'est d'abord Magnussen qui a pris les commandes avant de voir Leclerc puis Russell, signer le meilleur chrono. Oscar Piastri est venu s'intercaler entre les deux Mercedes. Alors que les deux Alpine se qualifient une nouvelle fois en Q2, Pérez et Alonso s'arrêtent ici pour les qualifications.

Éliminés en Q1 : Alonso, Sargeant, Pérez, Bottas, Zhou

Q2 - Norris le plus rapide, Pierre Gasly passe en Q3

Dans cette deuxième partie des qualifications, Lando Norris a signé le premier temps référence. Le pilote McLaren a été directement battu par Verstappen en 1'11"196. Leclerc est venu s'intercaler entre les deux pilotes. Quelques secondes plus tard, Carlos Sainz a pris les commandes en 1'11"177. Alors que Verstappen a repris le meilleur chrono en 1'11"019, Ocon est remonté à la quatrième position et Gasly à la sixième.

Neuvième à cinq minutes du terme, Lewis Hamilton est remonté au troisième rang, derrière Sainz et Verstappen. Oscar Piastri a ensuite signé le premier chrono du week-end en moins de 1'11 (1'10"756), prenant ainsi la tête de la Q2. Leclerc est revenu à la deuxième place, à seulement 69 millièmes de l'Australien. La piste continuant à s'améliorer, c'est Norris qui a pris le meilleur temps en 1'10"732, à moins de deux minutes de la fin. Pour la première fois cette saison, Pierre Gasly s'est qualifié pour la Q3, accompagné de Tsunoda et Albon.

Éliminés en Q2 : Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll, Magnussen

Q3 - Troisième pole pour Leclerc à Monaco

Lewis Hamilton est le premier à signer un tour rapide dans cette dernière partie des qualifications. Cependant, le Britannique est battu de cinq dixièmes par Charles Leclerc qui prend les commandes devant Piastri et Sainz en 1'10"418. C'est ensuite Verstappen qui vient s'incruster dans la bataille en signant le troisième meilleur temps. Après les premiers runs, Gasly est huitième, devant Tsunoda et Albon.

Après avoir amélioré sa propre marque de plus d'un dixième, Charles Leclerc signe la pole position du Grand Prix de Monaco, la troisième pour le Monégasque à domicile. Il s'élancera devant Piastri et Sainz. Verstappen est seulement sixième tandis que Pierre Gasly partira de la dixième place.

Grand Prix de Monaco - Qualifications

Q1

Q2

Q3