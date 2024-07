Ricciardo restera chez VCARB après la pause estivale

Hier, Motorsport.com annonçait la décision prise par Red Bull de garder Sergio Pérez dans le baquet aux côtés de Max Verstappen pour la fin de saison, malgré une série de Grands Prix compliquée, jusqu'en Belgique le week-end dernier.

Cette décision avait été prise dans le cadre de la révision à mi-saison de la composition des équipes Red Bull et VCARB. Les dirigeants, dont le directeur de l'équipe Christian Horner et le conseiller Helmut Marko, s'étaient retrouvés lundi à l'usine de Milton Keynes pour en discuter.

Si la question du sort du Mexicain a été au centre des discussions, une partie du rendez-vous a également porté sur l'équipe sœur du taureau rouge et ses pilotes. Yuki Tsunoda a bien fait comprendre son souhait d'être promu chez Red Bull, mais au vu du refus de l'équipe autrichienne de donner suite à ses demandes, on s'attendait à le voir rester chez VCARB, tandis que l'avenir de Daniel Ricciardo restait quelque peu flou.

L'Australien a connu un début de saison 2024 en dents de scie où, malgré quelques éclairs de génie, il a eu du mal à maintenir une forme solide et régulière face à son coéquipier. Il était tout de même apparu comme un candidat solide pour remplacer Pérez au cas où celui-ci aurait été écarté. Mais la possibilité de ne plus du tout le voir chez VACRB s'il ne s'améliorait pas ne pouvait pas non plus être écartée, compte tenu également des très bons résultats du pilote de réserve Liam Lawson lors de son bref passage en F1.

Cependant, la prestation de Ricciardo en Belgique, où il a finalement terminé dans les points après la disqualification de George Russell, a semblé être suffisante pour convaincre Red Bull de le garder, au moins pour l'instant. VCARB avait également lourdement insisté sur le fait que, bien que le pilote australien ait eu quelques difficultés en début d'année, il était du ressort de l'équipe de faire en sorte que le pilote se sente bien dans la monoplace.

Daniel Ricciardo Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Peter Bayer, directeur général de l'équipe italienne, a déclaré à Motorsport.com : "Daniel nous a certainement beaucoup aidés. L'année dernière, lorsqu'il a rejoint l'équipe, il a apporté une toute nouvelle énergie et un nouvel esprit à l'équipe, et il a été d'une aide précieuse pour soutenir Yuki."

"Yuki a déclaré très récemment qu'il continuait à apprendre de Daniel. Cela fait partie de notre travail, et c'est aussi une mission des actionnaires, de développer les pilotes. Et c'est ce que nous faisons actuellement."

Ricciardo devrait participer à une journée de tournage avec VCARB à Imola mercredi, où Lawson devrait également rouler. S'exprimant avant les Grands Prix de Hongrie et de Belgique, l'Australien n'a pas caché être conscient que son avenir en F1 dépendait de sa capacité à performer et à donner le meilleur de lui-même.

"On ne m'a rien dit, mais je me suis dit : 'Putain, fais-le. Vas-y et sois rapide'", a-t-il déclaré. "Vous avez deux courses pour vous donner à fond, et honnêtement, ce n'est même pas dans l'idée d'être promu. C'est même à mon tour d'essayer de débloquer quelque chose pour l'année prochaine."

"Alors oui, j'ai abordé le week-end en me disant que ces deux courses pourraient être les deux plus importantes de ma saison, mais aussi de ma carrière. Alors non, ils ne m'ont rien dit de particulier, mais je me suis dit suffisamment de choses à moi-même !"