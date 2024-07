Comment Vowles a réussi à signer Sainz chez Williams

Il y a encore quelques jours, nous nous attendions à ce que le feuilleton principal de ce début de saison, avec Carlos Sainz et son avenir au cœur de l'intrigue, continue après la trêve estivale. Cependant, avec l'officialisation de l'arrivée de l'Espagnol chez Williams, le mystère est levé.

L'équipe britannique alignera donc Carlos Sainz aux côtés d'Alexander Albon, et ce au moins jusqu’en 2026. Ce qui annonce le départ de Logan Sargeant de l'écurie basée à Grove. En bons spectateurs du feuilleton, nous savions tous que le directeur de Williams, James Vowles travaillait sur la venue de l'actuel pilote Ferrari depuis des mois. Mais l'Anglais a révélé dans une interview sur le site officiel de la Formule 1, que les premiers contacts avaient été noués bien avant.

"La première fois que j'ai passé du temps avec sa famille, c'était à Abu Dhabi [en 2023]", a expliqué Vowles. "Nous avons dû les faire passer par derrière pour qu'ils puissent monter à l'étage et venir discuter dans mon bureau [sans être vus]. C'était la première fois que je discutais avec eux et que j'apprenais à les connaître."

"Personne ne savait ce qui allait se passer avec Carlos. Ce que j'ai fait, ça a été de m'assurer qu'ils avaient conscience que [Williams voulait] sérieusement revenir aux avant-postes, et qu'ils apprennent à me connaître. Puis la nouvelle au sujet de Lewis [Hamilton] est tombée, ce qui m'a pris de court et a aussi pris Carlos de court. J'ai donc entamé la procédure normale de négociation."

Un peu comme avec Albon lors de sa prolongation de contrat, Vowles a joué la carte de l'honnêteté pour attirer Sainz dans ses filets. "Tout au long du processus, […] tout ce que je lui ai dit est la vérité derrière ce projet, c'est-à-dire tous les bons côtés comme tous les mauvais côtés", a ajouté le directeur de Williams. "Ça a tout simplement été cohérent du début à la fin. 'Voilà qui nous sommes, voilà dans quoi nous investissons, voilà pourquoi j'y crois, voilà à quoi cela ressemblera à l'avenir : veux-tu en faire partie ?'"

Carlos Sainz quittera Ferrari à la fin de l'année. Photo de: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Ce n'est un secret pour personne : le directeur de Williams avait fait de Sainz sa priorité pour le deuxième volant. L'ingénieur britannique avait bien fait comprendre à l'Espagnol, comme aux médias, qu'il lui portait un très grand intérêt, estimant qu'il était le pilote rapide et expérimenté qu'il recherchait, parfait pour ce rôle.

"J'avais besoin d'un leader, pas seulement de quelqu'un qui soit rapide dans la voiture", a continué Vowles. "Je voulais que tout soit parfait autour de lui pour créer la performance. Carlos a cela. Si vous regardez toutes les équipes dans lesquelles il est passé, regardez où elles ont commencé et où elles ont fini. Vous verrez qu'il a l'habitude de finir en bien meilleure position dans une équipe par rapport à quand il a commencé."

J'avais besoin d'un leader, pas seulement de quelqu'un qui soit rapide dans la voiture.

"J'ai ouvertement dit que je voulais qu'il fasse partie de l'équipe. Vous pouvez avoir l'air d'un héros ou d'un zéro − je le savais depuis le début, mais je voulais qu'il sache à quel point il fait partie de ce que je pense être l'avenir de Williams."

Malgré la confiance affichée par Vowles ces derniers temps, les négociations ont été rudes, notamment au vu de la concurrence à laquelle Williams a dû faire face. Mais le directeur a fait preuve de patience : "Je lui ai dit que c'était probablement le plus long [contrat à négocier], et de loin. Et les contrats de Lewis sont difficiles, pour être clair ! Il y a eu des moments au cours des derniers mois où j'ai dit 'si tu viens pour l'argent ou pour le court terme, ça ne marchera pour aucune des parties'. C'est un véritable voyage. Ça va être difficile, mais incroyablement gratifiant."

En effet, Carlos Sainz était, jusqu'à hier, la pierre angulaire du marché des transferts 2024. Trois équipes lui courraient après : Alpine, Stake F1 et Williams, et le pilote semblait également intéressé par les baquets Mercedes et Red Bull. L'Espagnol n'a d'ailleurs pas manqué de signaler les nombreuses offres qu'on lui avait proposées lors de ses discussions avec Vowles.

"Il a été le premier à nous faire remarquer que la concurrence était incroyable", a ajouté le directeur de Williams. "Nous [étions face à] l'un des plus grands constructeurs au monde [Audi], un constructeur avec lequel son père a gagné. Ça ne se refuse pas facilement. Il y [avait] une équipe qui a gagné une course plus récemment que nous [Alpine]. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais ce qu'il a vu chez nous, ce n'est pas où nous en sommes aujourd'hui, mais où nous allons."

Carlos Sainz, vainqueur du GP d'Australie 2024. Photo de: Ferrari

Globalement, le recrutement de Carlos Sainz est un très bon coup pour Williams. Le pilote de 30 ans est expérimenté, il a remporté trois Grands Prix et a montré, surtout en début d'année, sa vitesse et son intelligence en course. Vowles, à l'instar de toute son équipe, se réjouit de l'avoir et voit en ce recrutement une véritable opportunité de redorer le blason de Williams et de pousser l'écurie vers le haut.

"C'est énorme, c'est vraiment important comme tremplin pour aller de l'avant", a déclaré l'ingénieur anglais. "Il représente une immense étape et cela signifie beaucoup pour moi et pour l'équipe."

"Nous avons passé à l'équipe une vidéo de Carlos annonçant [sa signature chez Williams] et on n'entendait pas un mot pendant au moins les 45 premières secondes à cause des acclamations, des cris et des applaudissements. Cette réaction me dit tout ce que j'ai besoin de savoir : qu'ils croient en cette décision autant que j'y crois. Mais maintenant, je dois montrer [à Sainz], ainsi qu'à l'équipe et au monde entier, que nous sommes sur la bonne voie."