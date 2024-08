Pourquoi Red Bull reste fidèle à Pérez… pour l'instant

Il y a seulement deux semaines, Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, déclarait que la série d'échecs de Sergio Pérez était "insoutenable" pour les espoirs de l'équipe au championnat des constructeurs.

Le week-end dernier, alors que Pérez semblait ne pas avoir fait de mal à sa cause avec un départ en première ligne au GP de Belgique, il s’est cependant retrouvé sous le feu de la critique par Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, après que sa forme en course ne se soit "effondrée".

Face à la menace grandissante de McLaren dans la course au titre, et en l'absence d’un signe convaincant dont Red Bull a tant besoin sur les capacités de Pérez à renouer avec le podium, les commentaires de Marko semblaient indiquer que la fin de la route était proche pour le Mexicain.

Mais lorsque le directeur de l'équipe autrichienne Christian Horner et son conseiller se sont rencontrés pour discuter de la situation à l'usine de Milton Keynes ce lundi, leur conclusion est allée dans la direction opposée. Plutôt que de penser que Pérez avait atteint le point de non-retour, ils ont décidé de le conserver dans l'immédiat. Il n'est donc plus question d'un remaniement des pilotes, et les effectifs de Red Bull et de son équipe soeur VCARB restent inchangés pour l'instant.

Bien que l'équipe n'ait fait aucun commentaire officiel sur la situation, Motorsport.com comprend que de nombreux facteurs l'ont amenée à décider que, pour l'instant du moins, un échange de pilotes n'était pas la bonne chose à faire.

Pas d'alternative évidente en cours de saison

Daniel Ricciardo devant Sergio Pérez au GP de Belgique. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Le principal facteur est que, bien que la forme actuelle de Pérez ne soit pas idéale − il n'a marqué que 28 points depuis le début de la saison européenne au Grand Prix d'Émilie-Romagne − il n'y a pas de candidat évident au seuil de la porte pour le remplacer à un niveau apportant immédiatement des garanties.

En effet, c'est une chose qu'une équipe admette qu'il y a un problème avec son pilote actuel ; c'en est néanmoins une autre que de proposer une solution différente, qui sera à coup sûr meilleure. Si VCARB avait eu quelqu'un du calibre des jeunes prometteurs qu’étaient en leur temps Sebastian Vettel et Max Verstappen, avec un potentiel clair de remporter des victoires dans une Red Bull, alors le destin de Pérez aurait presque certainement été bien différent.

Cependant, la direction de Red Bull n'est pas totalement convaincue que Yuki Tsunoda possède l'approche mentale qu'elle juge essentielle pour se battre aux avant-postes. En outre, Daniel Ricciardo, qui était censé jouer le rôle de bouclier de Red Bull et être le candidat qui prendrait le relais si Pérez n'était pas à la hauteur, ne s'est pas non plus rendu incontestable cette année.

L'Australien est actuellement à dix points de Tsunoda au classement pilotes et, bien qu'il ait fait assez de choses lors des dernières courses afin de suggérer qu'il a suffisamment redressé la barre pour conserver son baquet pour le moment, il n'est pas encore certain que l'installer dans la Red Bull serait un pas en avant garanti pour le team Champion du monde.

Le pilote de réserve Liam Lawson était également l’un des premiers candidats pour Red Bull en cas de licenciement de Pérez, mais il semble que l'on se soit inquiété du fait que le plonger dans un environnement à haute pression immédiate, aux côtés d’un Verstappen redoutable et en pleine lutte pour le championnat, aurait été beaucoup à encaisser compte tenu de son manque d'expérience.

Un meilleur soutien

Liam Lawson avec Helmut Marko et Peter Bayer, PDG de VCARB.

En plus du manque d'options côté pilotes, Red Bull cherchait aussi tout simplement à explorer les raisons pour lesquelles les choses ne se sont pas bien passées pour Pérez lors des dernières courses. Il existe au sein de l’équipe le sentiment que tout le blâme ne devrait peut-être pas être placé sur les épaules du Mexicain.

Certes, des erreurs comme celles commises à Silverstone et en Hongrie en qualifications, sont clairement de son fait, mais d'autres facteurs ont aussi émergé et ont laissé Red Bull penser que le team aurait peut-être dû en faire plus pour donner à Pérez une meilleure chance de s'en sortir.

Il est entendu que l'un des résultats des discussions entre Horner et Marko était que Red Bull souhaitait surtout trouver une solution pour obtenir de meilleurs résultats avec Pérez, au lieu de jeter un nouveau pilote dans le grand bain. Une des solutions abordées était que l'équipe s'efforce de donner tous les moyens nécessaires au Mexicain pour performer.

Le ton de Horner, en particulier, a été remarquable dimanche en Belgique lorsqu'il a suggéré qu'il fallait apporter du soutien à Pérez, plutôt que de lui couper l'herbe sous le pied. "Ce qui est frustrant pour tout le monde, c'est que Checo souffre : personne ne veut le voir lutter", a-t-il expliqué. "Tout le monde veut le voir réussir. L'équipe l'a soutenu et le soutient toujours. Tout le monde veut le voir réussir, parce que ça fait mal de le voir dans la situation dans laquelle il se trouve."

Bien que l'on ne sache pas exactement comment ce soutien supplémentaire se matérialisera, il est probable qu'il s'agisse d'un examen approfondi de l'environnement du Mexicain et de l'équipe, pour s'assurer qu'il se sente totalement à l'aise. Cela pourrait inclure l'amélioration de la structure de soutien qui l'entoure, des personnes avec lesquelles il travaille à la composition même de sa voiture.