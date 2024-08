Jack Doohan proche d'un accord avec Alpine pour 2025

Il semblerait qu'il doive y avoir trois rookies au départ du Championnat du monde de Formule 1 2025. L'accord entre Haas et Oliver Bearman a déjà été officialisé, tandis que Mercedes prend encore son temps avant de faire son choix pour l'identité du coéquipier de George Russell, mais pourrait se porter sur Andrea Kimi Antonelli.

Mais les deux pilotes actuellement en F2 ne devraient pas être les seuls à débuter leur carrière en Formule 1 la saison prochaine, car un troisième rookie pourrait se joindre à eux sur la grille du Grand Prix de Melbourne en mars prochain et, en l'occurrence, l'événement serait encore plus spécial puisqu'il s'agirait de sa course nationale...

Jack Doohan, l'actuel pilote de réserve d'Alpine, est en effet en passe d'être officialisé dans l'écurie de F1 aux côtés de Pierre Gasly. L'Australien de 21 ans a pourtant connu quelques mois difficiles en raison de la proposition faite à Carlos Sainz. Si l'Espagnol avait accepté, les portes d'Alpine se seraient fermées pour Doohan, cependant la décision finale de Sainz d'opter pour Williams, a relancé sa candidature de manière décisive.

Selon les informations recueillies par Motorsport.com, le contrat liant Doohan et Alpine n'a pas encore été signé, néanmoins les formalités devraient être finalisées dans les plus brefs délais. L'annonce serait attendue dans les prochains jours, confirmant la présence du pilote australien aux côtés de Pierre Gasly en 2025.

Jack Doohan est l'actuel pilote de réserve d'Alpine. Photo par : Glenn Dunbar / Motorsport Images

Doohan est actuellement en piste sur le circuit de Spa avec Alpine pour des tests Pirelli avec l'A524, où il a remplacé Esteban Ocon, indisponible. Doohan est une vieille connaissance du nouveau directeur de l'équipe Alpine, Oliver Oakes, puisqu'il a déjà couru avec l'équipe Hitech, dont Oakes est cofondateur. Doohan est également soutenu par Mark Webber, qui fut géré pendant des années par Flavio Briatore avec qui il est toujours en très bons termes.

Fils du quintuple Champion du monde 500cc Mick Doohan, le futur pilote d'Alpine en F1 est lui-même également passé par Red Bull, puisqu'il a fait partie de l'équipe junior de 2017 à 2021 avant d'intégrer le programme Alpine à partir de 2022. Ce qui a provoqué ce changement, ce sont les possibilités accrues d'essais en F1 offertes par l'équipe française.

Des essais que Doohan a d'abord commencés avec la monoplace de 2021, avant de passer à celle de 2022 sur les circuits de Losail, Monza, Hungaroring, Zandvoort, Paul Ricard et Spa. Il a également jusqu'à présent disputé six séances d'essais libres en F1 avec Alpine entre 2022 et 2024, sur les circuits de Mexico, Yas Marina, Montréal et Silverstone.