Alpine annonce Oliver Oakes au poste de team principal

Comme Motorsport.com l'évoquait il y a quelques jours, alors qu'approchait l'annonce du départ de Bruno Famin de la direction d'Alpine, c'est bien Oliver Oakes qui prendra la relève du Français à la tête de l'équipe d'Enstone. La nouvelle est désormais officielle et l'Anglais de 36 ans entrera en fonction dès le Grand Prix des Pays Bas, au retour de la trêve estivale.

"Je suis extrêmement reconnaissant envers Luca de Meo et Flavio Briatore de me donner l’opportunité de ramener BWT Alpine F1 Team sur la voie de la compétitivité", déclare le successeur de Bruno Famin, évidemment très motivé à l'idée accomplir sa tache, lui qui avait des vues sur une possible entrée en F1 avec Hitech en 2026. "L'équipe est composée de personnes talentueuses et dispose d'excellentes ressources. Je suis convaincu que nous pouvons accomplir énormément de choses ensemble pendant le reste de cette saison et à plus long terme. J'ai hâte de commencer après la trêve estivale."

Oliver Oakes est lui-même ancien pilote, ayant évolué en karting au niveau mondial, et il est le fondateur de l'équipe Hitech, engagée en Formule 2 et en Formule 3. Il devient le deuxième plus jeune patron d'une écurie de F1, après Christian Horner qui avait 31 ans à sa nomination chez Red Bull en 2005.

Son arrivée s'inscrit dans la lignée de plusieurs changements de direction chez Alpine, depuis que Cyril Abiteboul a quitté l'écurie, début 2021. Marcin Budkowski, directeur exécutif, et Alain Prost, conseiller, sont partis à leur tour, puis Otmar Szafnauer a été nommé à la tête de l'équipe en 2022, avant d'être remplacé par Bruno Famin l'été dernier, et de partir en même temps que Laurent Rossi, PDG d'Alpine.

Luca de Meo, PDG de Renault, se réjouit d'accueillir aujourd'hui Oliver Oakes à la tête de sa structure, lui qui malgré son jeune âge, a déjà beaucoup accompli en sport auto : "C'est un véritable plaisir d’accueillir Oli et de le voir devenir l'un des plus jeunes directeurs d'écurie dans l'histoire de ce sport. Cette équipe se construit pour ses succès futurs, comme en témoigne la nomination d'Oli à un tel poste. Nous sommes impatients de capter son enthousiasme, son énergie et sa passion de la course pour distiller cet état d'esprit au sein de toute l'équipe."

Un sentiment partagé par le conseiller de l'écurie fraîchement revenu aux affaires, Flavio Briatore, qui voit en ce recrutement la preuve de la volonté d'Alpine de revenir aux avant-postes : "Je suis ravi que nous ayons pu recruter Oli Oakes pour notre projet F1. Oli est extrêmement talentueux et possède un solide palmarès en matière de leadership et de succès en sport automobile. Sa nomination à ce poste est un excellent exemple de notre force et de notre confiance en notre équipe et envers les jeunes talents, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui dans notre but commun de progresser dans la hiérarchie et de remporter des courses."

Resté en poste à peine un an après avoir pris le relais de l'ancien directeur Otmar Szafnauer, Bruno Famin va désormais se concentrer sur Viry-Châtillon et sur la division moteur, site qui pourrait toutefois bientôt être transformé.