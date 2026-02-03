Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Privé de volant en Super Formula à la dernière minute, alors qu'il avait pour projet de renouer avec la compétition au Japon, Jack Doohan est tout de même parvenu à trouver un contrat. L'Australien va même garder un pied en Formule 1. Quelques jours après avoir rompu tous ses liens avec Alpine, il s'est engagé avec l'écurie Haas pour 2026.

Âgé de 23 ans, Jack Doohan sera l'un des deux réservistes de l'équipe américaine en 2026. Il rejoint dans ces fonctions Ryo Hirakawa, présent chez Haas via l'accord majeur de partenariat avec Toyota depuis l'an passé.

"Je suis ravi de rejoindre TGR Haas F1 Team", se réjouit Jack Doohan. "C'est l'endroit idéal pour continuer ma carrière en Formule 1. Je tiens à remercier l'équipe de me donner l'opportunité de progresser et de relever ensemble cet immense défi qu'offre la saison 2026. J'ai hâte de commencer à travailler avec l'équipe et de collaborer pour que cette année soit un succès."

En sept Grand Prix courus sous les couleurs d'Alpine en 2024 et 2025, Jack Doohan n'a pas inscrit le moindre point en Formule 1. Il n'a jamais fait mieux que la 11e place en qualifications, et a enregistré pour meilleur résultat une 13e position à l'arrivée du Grand Prix de Chine.

"Je suis personnellement très enthousiaste de voir Jack nous rejoindre dans l'équipe, compte tenu de son parcours en compétition et, bien sûr, de son expérience comme pilote de réserve en Formule 1", assure Ayao Komatsu, directeur de l'écurie Haas.

"Le dévouement requis pour rester affûté et prêt à courir tout en apprenant à comprendre comment fonctionne l'équipe, c'est quelque chose de difficile pour n'importe quel pilote, surtout quand celui-ci aspire à courir à nouveau à ce niveau. J'ai pris du plaisir à faire connaissance avec Jack, et nous sommes impatients de l'accueillir dans l'équipe et de bénéficier de son apport."

À noter que Haas n'est pas la seule écurie à faire évoluer son groupe de pilotes avant le début de la saison 2026 puisque lundi, Mercedes a indiqué que Frederik Vesti serait son pilote de réserve pour la saison à venir.

