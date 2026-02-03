Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

Le calme d'Ayao Komatsu n'a jamais été incompatible avec la franchise qu'on lui connaît. Peu adepte de la langue de bois si la situation ne l'exige pas, celui qui a changé en deux ans le style de management à la tête de l'écurie Haas cherche rarement des excuses. Avec la seule volonté de faire progresser l'écurie américaine, le Japonais peut mettre le doigt là où ça fait mal sans chercher à remuer le couteau dans la plaie, mais pour apprendre encore et toujours.

C'est cette méthode qu'il a appliquée à l'heure du bilan hivernal avec Esteban Ocon. Devancé de trois points par le débutant Oliver Bearman au championnat, le Français a connu une campagne 2025 trop irrégulière et qui a provoqué des ajustements en interne pour mieux aborder l'épisode 2026.

"Si on regarde uniquement le résultat sportif, sans entrer dans les détails, clairement, personne n'est satisfait des résultats sportifs d'Esteban l'an dernier", a asséné un Ayao Komatsu très factuel lors d'une rencontre avec la presse, à laquelle a participé Motorsport.com. "Il faisait équipe avec un rookie. Un rookie incroyable certes, mais malgré tout, Esteban a dix ans de F1 derrière lui, c'est un vainqueur de Grand Prix, il a fait des podiums. Donc on attendait plus de lui."

Une fois le constat dressé, le directeur d'équipe précise sa pensée et insiste longuement sur les responsabilités multiples dans cette situation, ne fuyant pas la part de travail qui n'a pas été satisfaisante du côté de l'écurie.

Ayao Komatsu (directeur de Haas F1) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Évidemment, ce n'est pas totalement de sa faute, c'est du 50-50", poursuit-il. "Parfois, c'est l'équipe : on n'a pas pu lui donner une voiture avec laquelle il était à l'aise, surtout en qualifications. Et sur certains circuits, ça s'est beaucoup plus accentué que sur d'autres."

"Regardez Bakou : il n'était vraiment pas content de certaines performances au freinage, et ensuite il était très loin en rythme de qualifications. Oui, Bakou s'est avéré être l'un des circuits les plus difficiles, mais on ne s'attendait pas à ce qu'Esteban connaisse en étant à ce point éloigné du rythme. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule raison, ce n'est pas juste le pilote, ce n'est pas juste l'équipe, et chaque situation est différente."

"Il n'y a pas de solution miracle. C'est plutôt un processus dans la manière dont nous travaillons ensemble pour comprendre le problème beaucoup plus vite, puis mettre des choses en place pour la course suivante. Et c'est là que je pense que nous, tous ensemble - l'équipe et le pilote -, n'avons pas fait du très bon travail l'an dernier, parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on aurait dû régler ça plus rapidement."

"Et encore une fois, ce n'est pas une seule chose, une solution miracle, ce sont plusieurs éléments. Il y a un effet boule de neige. Et il faut absolument que l'on prenne le dessus sur ces choses-là plus vite, parce que le potentiel d'Esteban est évident."

Des discussions constructives pendant l'hiver

Esteban Ocon lors des essais de Barcelone. Photo de: Haas F1 Team

Pour Ayao Komatsu et Esteban Ocon, le sursaut observé lors du dernier Grand Prix de la saison dernière doit faire office d'exemple. Survenu trop tard, il a le mérite d'avoir prouvé que les deux parties peuvent trouver un chemin commun permettant de progresser plus vite. Durant l'hiver, les échanges ont aussi été nombreux pour remettre les pendules à l'heure de part et d'autre et aborder la préparation de 2026 avec un maximum de sérénité et d'optimisme.

"Si vous regardez Abu Dhabi, ce qu'il est capable de faire le samedi et le dimanche après un vendredi très compliqué, c'est le talent qu'il a, c'est la capacité qu'il a", insiste Ayao Komatsu au sujet du pilote tricolore. "Et il faut qu'on exploite ça, il faut s'assurer qu'on l'utilise, parce qu'on a vraiment besoin de deux pilotes cette année. On avait besoin des deux l'an dernier, mais on en a encore plus besoin cette année."

"En ce qui concerne Esteban, nous avons eu de très bonnes discussions, des échanges continus pendant l'hiver, et nous nous comprenons très bien. Il sait parfaitement ce que l'équipe attend de lui. Et de mon côté, je sais parfaitement ce dont il a besoin de la part de l'équipe. Nous avons tout clarifié, tout mis en place avant le shakedown de Barcelone. Je suis vraiment très satisfait de ça."

"Ensuite, la manière dont il a abordé le test de Barcelone a, là encore, été absolument irréprochable. Donc nous travaillons bien ensemble, et Esteban et Ollie travaillent bien ensemble. Il a aussi mieux compris notre manière de travailler en amont des essais de Barcelone, surtout dans une équipe comme la nôtre. Je suis donc certain qu'il pourra apporter une contribution plus importante cette année."

