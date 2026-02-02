Ocon se risque à une première hiérarchie après les essais F1 de Barcelone

La F1 version 2026 a connu à Barcelone ses trois premiers jours d'essais hivernaux. Dans ce que la discipline a appelé "shakedown", les écuries ont pu débuter leur préparation pour la saison à venir face à l'un des changements réglementaires les plus denses de l'Histoire du championnat.

Châssis plus étroits et plus légers, aérodynamique active sur l'aileron avant et arrière, voiture générant moins d'appui, moteurs simplifiés mais dont l'hybridation est renforcée, essence 100% durable... La liste des nouveautés est très longue et le roulage catalan a permis aux structures de se frotter enfin, dans des conditions de relative liberté, à la réalité de la piste.

Ce qui est ressorti jusqu'ici de ces essais, c'est une surprenante impression de grande fiabilité pour des F1 aussi nouvelles. Alors que d'aucuns craignaient un scénario à la 2014 avec de nombreux problèmes techniques - en dépit d'un saut technologique, côté moteur, bien plus modeste -, le roulage a finalement été conséquent.

Dans les conditions très fraîches de la fin janvier en Espagne, les informations à tirer en termes de performance pure sont par ailleurs à prendre avec une grande prudence. Même si, comme souvent, chacun cherche d'ores et déjà à comprendre où en sont les forces en présence, se risquer à établir une première hiérarchie peut être un exercice tout aussi difficile que futile.

Toutefois, interrogé sur le sujet dans le cadre d'une rencontre avec les médias, dont Motorsport.com, Esteban Ocon a joué le jeu d'en livrer une première esquisse : "Pour la hiérarchie, c'est un peu tôt pour en parler, mais on a vu que Mercedes était très rapide sur tous ces tests. On a vu que les Ferrari étaient bien placées aussi, que les Red Bull étaient bien, que les McLaren aussi sont dans le lot."

"Voilà, pour l'instant, c'est ce que nous dit Barcelone, que ça sera plus serré pour le groupe de derrière - VCARB, Alpine, nous - et un step un petit peu derrière pour l'instant Audi et Cadillac. C'est un petit peu tôt pour en parler, il faudra voir à Bahreïn. Mais pour l'instant, on pense que c'est ce qui se passe."

Une première hiérarchie offerte par le pilote Haas qu'il faudra bien entendu confirmer dès Bahreïn du 11 au 13 février, mais qui ne surprend guère, sachant que le rythme de développement 2026 sera effréné et risque de faire rapidement évoluer les positions.

Une Haas "assez bien née"

Esteban Ocon au volant de la Haas VF-26 lors des essais de Barcelone 2026 de F1. Photo de: Haas F1 Team

Amené à évoquer la situation de sa propre écurie, Ocon a détaillé : "Nous avons beaucoup travaillé [en simulateur] pendant l'hiver et je pense que cet outil s'est révélé très efficace.

Du côté du moteur, du déploiement, tout ce que nous avons rencontré en simulateur, nous l'avons également rencontré dans la réalité."

"Nous étions donc extrêmement bien préparés. Je dirais que lorsque nous sommes arrivés, en termes de pilotage, nous avons fait exactement ce que nous devions faire, puis nous sommes allés de l'avant avec les ingénieurs moteurs, ce qui était très agréable."

"Nous devons également améliorer un peu la corrélation au niveau de l'adhérence. L'équilibre de la voiture semblait bon dès le départ. La corrélation était bonne. Nous avons constaté un peu d'instabilité à certains endroits. Nous devons certainement travailler un peu là-dessus, mais je pense que cela ne prendra pas trop de temps à régler."

"Je pense que la voiture, en termes d'équilibre, est assez bien née et que cela devrait être assez simple pour tout le monde de la maîtriser et d'aller dans la direction que moi-même et Ollie [Oliver Bearman] demandons."

Alors que Haas est la troisième écuries en termes de roulage total à Barcelone (391 tours, soit environ 1821 km), Esteban Ocon est le second pilote qui a le plus roulé (243 tours, soit environ 1132 km).

Avec Téha Courbon