Formule 1 Présentation Mercedes

Russell surpris par le moteur Red Bull, "qui paraît très impressionnant"

Après une première semaine d'essais idéale pour Mercedes à Barcelone, George Russell nuance les attentes et garde notamment un œil sur le moteur Red Bull.

Basile Davoine
Mis à jour:

George Russell, Mercedes

Photo de: Mercedes AMG

En dépit de leur précocité, les essais privés de Barcelone ont mis Mercedes en lumière. Pas pour le niveau de performance, impossible à analyser précisément à un tel stade, mais pour la solidité du travail accompli en accumulant les kilomètres avec la W17. 

À l'heure d'entrer dans une nouvelle ère châssis et moteur, cette donnée est plus importante aujourd'hui qu'avant n'importe quelle autre saison. Néanmoins, ce coup de projecteur, venu renforcer certaines attentes, doit être géré avec précaution du côté de l'écurie de Brackley. Pour George Russell, il convient de souligner tous les points positifs déjà relevés sans pour autant tenir quoi que ce soit pour acquis. 

"Évidemment, nous n'avons roulé avec la voiture que pendant trois jours et il est encore trop tôt, mais elle ne donne pas l'impression d'être une bouse, ce qui est déjà un bon point", a reconnu le Britannique ce lundi, en marge d'une présentation plus officielle de son équipe.

"Sincèrement, à un stade aussi précoce, on sait reconnaître assez vite quand une voiture peut être vraiment mauvaise, et on peut en identifier les défauts très tôt. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais est-ce une voiture capable de décrocher un titre mondial ? Il est encore bien trop tôt pour le dire."

"Nous avons été assez surpris par ce que nous avons vu chez certains de nos rivaux, notamment du côté de l'unité de puissance Red Bull, qui paraît très impressionnante, surtout quand on considère qu'il s'agit d'une structure entièrement nouvelle et déjà fiable. Donc bravo à eux. De notre côté, nous avons connu des essais très fiables, mais il faudra attendre pour voir si la voiture est à la hauteur des attentes."

Du jamais-vu depuis 2021 chez Mercedes

George Russell au volant de la Mercedes W17.

George Russell au volant de la Mercedes W17.

Photo de: Mercedes AMG

Le point le plus rassurant pour George Russell provient de la corrélation très prometteuse des données entre la piste et l'usine. Ce scénario, Mercedes n'a fait que courir après tout au long des quatre saisons du cycle réglementaire précédent. 

"Personne ne s'attendait au marsouinage en 2022, donc on ne peut rien écarter à ce stade", explique-t-il. "Mais c'est pour ça que nous avons quitté Barcelone avec un sentiment positif, parce que la voiture a réagi comme nous l'avions anticipé. Les chiffres que nous observons sur l'aérodynamique de la voiture correspondent à ce que nous voyons sur le simulateur, et le comportement de la voiture en piste correspond à ce que l'on ressent sur le simulateur. C'est quelque chose que nous n'avions plus vraiment vécu chez nous depuis 2021."

"Donc nous cochons en quelque sorte toutes les cases que nous voulons cocher. Mais on ne peut pas écarter nos rivaux car, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de discussions autour du fait que l'unité de puissance Red Bull ne serait pas au niveau la première année, et d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, ils ont clairement répondu présent."

"Le moteur Ferrari semble fiable. Ils ont parcouru beaucoup de tours, pas très loin derrière nous sur l'ensemble des essais, et du côté des unités de puissance, Haas a également couvert énormément de tours avec le moteur Ferrari. La vérité, c'est qu'il pourrait y avoir une belle bataille, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons vécu."

Fort de son expérience et de son statut de leader naturel acquis chez Mercedes après le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, George Russell pourrait vite figurer parmi les favoris en début de saison si les bonnes disposition des Flèches d'argent se confirment. 

"Franchement, je ne ressens pas quoi que ce soit en entendant ça", tempère George Russell. "Comme je le dis depuis longtemps, je me sens prêt à me battre pour un titre mondial, et que nous ayons ce commentaire au-dessus de nous ou non, cela ne change rien à ma façon d'aborder les choses. Je travaille très dur avec l'équipe."

"Tout le monde ici a travaillé à fond pour vraiment maximiser cette nouvelle réglementation, et je suis honnêtement très enthousiasmé par ce défi, parce qu'il est énorme : s'adapter à ces nouvelles voitures, comprendre la gestion de l'énergie, la récupération des batteries, assimiler le système de boost, les modes dépassement, l'aérodynamique active. Il y a beaucoup de choses à apprendre très rapidement, mais je sens que je peux en tirer avantage, et je me sens confiant avec moi-même et avec mon équipe."

