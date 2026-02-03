Aston Martin agressive et retard en soufflerie : les explications d'Adrian Newey

La semaine d'essais privés à Barcelone n'a pas été intense en roulage pour Aston Martin, mais parvenir à mettre en piste la nouvelle AMR26 le jeudi et le vendredi a requis beaucoup d'efforts. Les premières images de la monoplace conçue à Silverstone par Adrian Newey ont suscité de nombreux commentaires, avec des choix parfois décrits comme "agressifs", idée à laquelle le Britannique n'adhère pas forcément.

"Je ne considère jamais aucun de mes designs comme agressif", rétorque-t-il. "Je fais simplement mon travail et je poursuis ce que nous estimons être la bonne direction. La direction que nous avons prise peut certainement être interprétée comme agressive. Elle comporte pas mal de caractéristiques qui n'ont pas forcément été vues auparavant. Est-ce que cela la rend agressive ? Peut-être. Peut-être pas."

La véritable question est de savoir si la philosophie adoptée par l'ingénieur le plus réputé de la grille est la bonne. Lui-même y fait face avec humilité, à l'heure où la Formule 1 vient d'entrer dans une nouvelle ère.

Fernando Alonso et Adrian Newey à Barcelone Photo de: Aston Martin

"Nous avons examiné de très près le règlement et ce que nous voulons obtenir avec les flux d'air pour s'y adapter", explique Adrian Newey. "Puis, à partir de là, nous avons commencé à faire évoluer une géométrie qui cherche à créer les champs d'écoulement que nous voulons. C'est vraiment une approche globale, mais en vérité, avec un règlement complètement nouveau, personne n'est jamais vraiment sûr de la bonne philosophie à adopter."

"Nous ne sommes pas certains de la meilleure interprétation du règlement, et donc de la meilleure philosophie à suivre. En raison de notre calendrier très serré, nous avons décidé d'une direction particulière et c'est celle que nous avons suivie. Qu'elle s'avère être la bonne ou non, seul le temps le dira. Mais il faut choisir sa voie et avancer."

"La voiture est extrêmement compacte", ajoute-t-il. "Bien plus compacte que ce qui, selon moi, avait été tenté jusque-là chez Aston Martin. Cela a nécessité une collaboration très étroite avec les designers mécaniques pour parvenir aux formes aérodynamiques que nous voulions. Mais je dois dire que tous ici ont vraiment adhéré à cette philosophie. Ça ne leur a pas facilité la tâche, bien au contraire, mais ils ont réellement relevé le défi."

Près de quatre mois de retard en soufflerie

La soufflerie Aston Martin dans son usine de Silverstone Photo de: Aston Martin

Depuis sa prise de fonction au printemps 2025, Adrian Newey a plusieurs fois répété qu'il courait après le temps pour concevoir l'AMR26. Devenu depuis directeur de l'écurie, il confirme notamment l'utilisation tardive de la nouvelle soufflerie construite sur le campus dernier cri d'Aston Martin.

"La réalité, c'est que nous n'avons introduit un modèle de la voiture 2026 en soufflerie qu'à la mi-avril", révèle-t-il, "alors que la plupart, voire la totalité de nos rivaux, avaient déjà un modèle en soufflerie dès la fin de l'interdiction des essais aérodynamiques 2026, au début du mois de janvier de l'année dernière. Cela nous a mis en difficulté avec environ quatre mois de retard, ce qui a entraîné un cycle de recherche et de conception très, très compressé. La voiture n'a pris forme qu'au tout dernier moment"

L'autre objectif décisif dans cette course contre-la-montre pour Adrian Newey, c'est de réussir à emprunter un chemin qui ouvre la voie à une grosse marge de progression, plus encore que d'être performant d'entrée.

"Nous avons essayé de construire quelque chose qui, nous l'espérons, offrira un potentiel de développement assez important", confirme-t-il. "Ce que l'on cherche à éviter, c'est une voiture qui arrive déjà très optimisée dans sa fenêtre de fonctionnement mais qui manque de potentiel de développement."

"Nous avons essayé de faire l'inverse, c'est pourquoi nous nous sommes vraiment concentrés sur les fondamentaux, en y mettant l'essentiel de nos efforts, en sachant que certains éléments - les ailerons, la carrosserie, les choses qui peuvent être modifiées en cours de saison - auront, on l'espère, un potentiel de développement."