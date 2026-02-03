Williams révèle sa livrée pour la saison 2026 de F1

Découvrez toutes les photos dans la galerie ci-dessus.

Après avoir présenté une livrée spéciale pour les essais de Barcelone, qui n'a finalement pas roulé, Williams a dévoilé ce mardi la robe définitive de sa future FW48 pour la saison 2026 de F1.

La décoration de la monoplace, par rapport à ces dernières années, évolue principalement au niveau des pontons - qui voient notamment l'apparition d'un fond bleu clair au niveau du nouveau sponsor de l'écurie, la banque Barclays, annoncé ce mardi matin - et des ailerons qui présentent désormais du blanc.

Voici comment l'écurie la décrit : "La FW48 est recouverte d'un bleu brillant éclatant, une couleur qui caractérise indéniablement Williams et reflète la force de notre partenariat avec Atlassian."

VIDÉO - Williams dévoile sa F1 2026

"Elle contraste avec une section noire qui s'étend sur le côté du châssis jusqu'à l'arrière de la voiture, encadrée par une ligne rouge et blanche emblématique, caractéristique des Williams championnes telles que la FW14B de Nigel Mansell et la FW18 de Damon Hill, qui fête cette année son 30e anniversaire."

"L'évolution la plus frappante de la livrée vient de l'introduction du blanc sur les pontons, l'aileron avant et l'aileron arrière, qui insuffle de l'énergie et du mouvement au design et amplifie la présence de nos partenaires sur la voiture."

Des doutes autour de Williams

La Williams FW48 Photo de: Williams

Cette présentation, prévue depuis longtemps à cette date, ne fait évidemment pas oublier l'hiver visiblement troublé que connaît le constructeur en coulisses. En effet, l'écurie a été la seule du plateau à ne pas participer aux essais privés de Barcelone, sur fond de rumeurs évoquant de gros retards dans les crash-tests et un important surpoids de sa monoplace.

Des rumeurs face auxquelles James Vowles, le patron de l'équipe, a tenté de faire bonne figure dans une prise de parole qui a visé à tenter de rassurer, en expliquant que l'écurie avait certes connu quelques retards mais avait utilisé son temps pour effectuer un test virtuel grandeur nature. Il a écarté l'idée que la F1 serait également nettement au-dessus du poids minimum.

En dépit des dénégations, ce n'est cependant pas une façon idéale de démarrer une nouvelle ère réglementaire et le roulage potentiellement précieux de Barcelone, ne serait-ce qu'en termes de fiabilisation et d'apprentissage basique des nouveautés, peinera à être rattrapé sur les sessions de Bahreïn pour lesquelles Williams est attendue et qui se tiendront du 11 au 13 puis du 18 au 20 février.

La Williams FW48 Photo de: Williams

La structure basée à Grove nourrit depuis l'arrivée de Vowles à sa tête une grande ambition vis-à-vis de la révolution réglementaire qu'amène avec elle la saison 2026. Williams espère connaître une nouvelle période faste, comme elle avait pu le faire lors du passage aux moteurs turbo hybrides en 2014 et 2015, époque de ses derniers top 3 au championnat constructeurs.

Elle s'avance en tout cas dans cette campagne avec un duo de pilotes inchangé et expérimenté, avec d'un côté Alexander Albon, qui va entamer sa cinquième saison avec l'équipe, et de l'autre Carlos Sainz, pour qui il s'agira de sa deuxième années sous ses couleurs après un premier exercice marqué par deux podiums aux Grands Prix d'Azerbaïdjan et au Qatar.

Pour voir la véritable FW48 en action, il faudra a priori attendre les essais hivernaux de Bahreïn, dont la première session aura lieu du 11 au 13 février.

