Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Formule 1
Formule 1
Présentation Mercedes
Jack Doohan trouve une place chez Haas F1

Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

MotoGP
MotoGP
Martín botte en touche pour 2027 : "Pas le moment de parler de l'avenir"

Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

Formule 1
Formule 1
Haas et Ocon ont clarifié les choses : "On attendait plus de lui"

L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026
Formule 1

Jenson Button quitte Williams pour Aston Martin

Le champion du monde de F1 Jenson Button a rejoint Aston Martin en tant qu'ambassadeur pour la saison 2026, après avoir déjà occupé un rôle similaire chez Williams.

Téha Courbon
Publié:
Ajouter comme source privilégiée
Jenson Button, ambassadeur d'Aston Martin

Photo de: Aston Martin

Aston Martin a annoncé l'arrivée de Jenson Button au sein de sa structure en tant qu'ambassadeur de l'équipe.

Champion du monde de Formule 1 en 2009 avec Brawn GP, Jenson Button a évolué en F1 pendant 17 saisons, de 2000 à 2016. Le Britannique y a signé 15 victoires, 50 podiums et 8 pole positions. Après avoir pris sa retraite de la discipline reine, il a exploré de nombreux horizons du sport automobile, du Super GT à la NASCAR, en passant par le simracing, l'Extreme E et l'endurance. Button a notamment disputé les deux dernières saisons du WEC avec Cadillac, avant d'annoncer sa retraite définitive du sport automobile.

Dans son rôle d'ambassadeur, où il "représentera Aston Martin lors d'événements internationaux, de programmes partenaires et d'engagements médiatiques", Jenson Button retrouvera Fernando Alonso, son ancien coéquipier chez McLaren lors des saisons 2015 et 2016.

Après sa retraite en 2016, Jenson Button a effectué un bref retour en F1 un an plus tard à Monaco, en remplacement de Fernando Alonso parti courir les 500 Miles d'Indianapolis.

Après sa retraite en 2016, Jenson Button a effectué un bref retour en F1 un an plus tard à Monaco, en remplacement de Fernando Alonso parti courir les 500 Miles d'Indianapolis.

Photo de: Aston Martin

Le Britannique entretient également une relation particulière avec Honda, nouveau motoriste d'Aston Martin pour la saison 2026. Il avait décroché sa première victoire en Formule 1 avec l'équipe officielle du constructeur japonais en 2006, avant de remporter le championnat Super GT au Japon en 2018 au volant d'une Honda NSX-GT.

"Rejoindre Aston Martin Aramco à un moment aussi transformateur de l'histoire de l'équipe et du sport est vraiment enthousiasmant pour moi", a déclaré le champion du monde. "Le nouveau partenariat d'usine avec Honda a été un facteur déterminant, et j'ai hâte de mettre à profit mes années d'expérience à leurs côtés dans mon nouveau rôle d'ambassadeur."

"La saison 2026 s'annonce fascinante et faire partie d'une équipe aussi ambitieuse représente une véritable opportunité. J'ai hâte d'être à Melbourne !"

"Jenson est l'une des figures les plus respectées de la Formule 1 moderne et nous sommes ravis de l'accueillir chez Aston Martin Aramco en tant qu'ambassadeur de l'équipe", a confié Jefferson Slack, directeur commercial de l'équipe britannique. "Il apporte un pedigree de champion du monde, une profonde expérience avec Honda et une capacité remarquable à créer du lien avec les fans et les partenaires à travers le monde."

"Alors que nous entrons dans la nouvelle ère déterminante de la F1 en 2026, l'expertise et la présence de Jenson seront des atouts précieux pour continuer à bâtir l'équipe dans une perspective de succès à long terme."
 
Avant de rejoindre Aston Martin, Jenson Button occupait déjà un poste d'ambassadeur, cette fois chez Williams, équipe avec laquelle il avait débuté en F1 en 2000.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent "Secouez-vous !" : Wolff agacé par la concurrence sur la polémique moteur
Article suivant Antonelli veut gagner... mais Wolff ne l'attend pas encore "au sommet"

Meilleurs commentaires

Plus de
Téha Courbon

Cadillac espère "gagner le respect" de ses rivaux pour ses débuts en F1

Formule 1
Formule 1
Cadillac espère "gagner le respect" de ses rivaux pour ses débuts en F1

Red Bull reconnaît ses erreurs et promet de "faire mieux" avec Hadjar

Formule 1
Formule 1
Red Bull reconnaît ses erreurs et promet de "faire mieux" avec Hadjar

Verstappen tempère les attentes sur le moteur Red Bull : "C'est encore inachevé"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Verstappen tempère les attentes sur le moteur Red Bull : "C'est encore inachevé"
Plus de
Jenson Button

Jenson Button quittera le WEC à la fin de cette saison

WEC
WEC
Jenson Button quittera le WEC à la fin de cette saison

Ce piège qui peut se refermer sur Cadillac au Mans

24 Heures du Mans
24 Heures du Mans
24 Heures du Mans
Ce piège qui peut se refermer sur Cadillac au Mans

Les forces en présence au Mans : Cadillac peut faire du bruit

24 Heures du Mans
24 Heures du Mans
24 Heures du Mans
Les forces en présence au Mans : Cadillac peut faire du bruit
Plus de
Aston Martin

En images - Toutes les F1 2026 vues aux essais de Barcelone

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
En images - Toutes les F1 2026 vues aux essais de Barcelone

Alonso a surtout scruté les réactions de Newey à Barcelone

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Alonso a surtout scruté les réactions de Newey à Barcelone

Une F1 2026 dans un avion de 1972 : l'incroyable arrivée d'Aston Martin à Barcelone

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Une F1 2026 dans un avion de 1972 : l'incroyable arrivée d'Aston Martin à Barcelone

Dernières actus

Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

MotoGP
MGP MotoGP
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"

Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête

Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang