Jenson Button quitte Williams pour Aston Martin

Aston Martin a annoncé l'arrivée de Jenson Button au sein de sa structure en tant qu'ambassadeur de l'équipe.

Champion du monde de Formule 1 en 2009 avec Brawn GP, Jenson Button a évolué en F1 pendant 17 saisons, de 2000 à 2016. Le Britannique y a signé 15 victoires, 50 podiums et 8 pole positions. Après avoir pris sa retraite de la discipline reine, il a exploré de nombreux horizons du sport automobile, du Super GT à la NASCAR, en passant par le simracing, l'Extreme E et l'endurance. Button a notamment disputé les deux dernières saisons du WEC avec Cadillac, avant d'annoncer sa retraite définitive du sport automobile.

Dans son rôle d'ambassadeur, où il "représentera Aston Martin lors d'événements internationaux, de programmes partenaires et d'engagements médiatiques", Jenson Button retrouvera Fernando Alonso, son ancien coéquipier chez McLaren lors des saisons 2015 et 2016.

Après sa retraite en 2016, Jenson Button a effectué un bref retour en F1 un an plus tard à Monaco, en remplacement de Fernando Alonso parti courir les 500 Miles d'Indianapolis. Photo de: Aston Martin

Le Britannique entretient également une relation particulière avec Honda, nouveau motoriste d'Aston Martin pour la saison 2026. Il avait décroché sa première victoire en Formule 1 avec l'équipe officielle du constructeur japonais en 2006, avant de remporter le championnat Super GT au Japon en 2018 au volant d'une Honda NSX-GT.

"Rejoindre Aston Martin Aramco à un moment aussi transformateur de l'histoire de l'équipe et du sport est vraiment enthousiasmant pour moi", a déclaré le champion du monde. "Le nouveau partenariat d'usine avec Honda a été un facteur déterminant, et j'ai hâte de mettre à profit mes années d'expérience à leurs côtés dans mon nouveau rôle d'ambassadeur."

"La saison 2026 s'annonce fascinante et faire partie d'une équipe aussi ambitieuse représente une véritable opportunité. J'ai hâte d'être à Melbourne !"

"Jenson est l'une des figures les plus respectées de la Formule 1 moderne et nous sommes ravis de l'accueillir chez Aston Martin Aramco en tant qu'ambassadeur de l'équipe", a confié Jefferson Slack, directeur commercial de l'équipe britannique. "Il apporte un pedigree de champion du monde, une profonde expérience avec Honda et une capacité remarquable à créer du lien avec les fans et les partenaires à travers le monde."

"Alors que nous entrons dans la nouvelle ère déterminante de la F1 en 2026, l'expertise et la présence de Jenson seront des atouts précieux pour continuer à bâtir l'équipe dans une perspective de succès à long terme."



Avant de rejoindre Aston Martin, Jenson Button occupait déjà un poste d'ambassadeur, cette fois chez Williams, équipe avec laquelle il avait débuté en F1 en 2000.