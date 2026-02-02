"Secouez-vous !" : Wolff agacé par la concurrence sur la polémique moteur

Toto Wolff est en forme, et il ne fallait pas trop le chatouiller après les essais privés de Barcelone ! À l'occasion d'une présentation physique et plus conventionnelle de la Mercedes W17, organisée ce lundi, le directeur de l'écurie allemande a sorti les crocs au moment d'aborder la polémique qui dure depuis plusieurs semaines quant à la légalité de certains moteurs 2026.

Des concurrents de Mercedes et Red Bull ont alerté la FIA et demandé des clarifications alors que les deux motoristes auraient trouvé une manière astucieuse d'exploiter les mesures du taux de compression, jouant sur le fait que celles-ci étaient effectuées à l'arrêt et non pendant le roulage de la monoplace. Le sujet a pris de l'ampleur depuis la fin d'année dernière, déclenchant même des discussions lors d'une récente réunion de la FIA.

Mais pour Toto Wolff, circulez il n'y a rien à voir : le bloc Mercedes est parfaitement légal et l'attitude de la concurrence serait surtout née de la peur d'être passée à côté de quelque chose.

"Je ne comprends tout simplement pas que certaines équipes se concentrent davantage sur les autres et continuent de plaider un dossier qui est pourtant très clair et transparent", s'est agacé Toto Wolff dans une intervention devant la presse, à laquelle participait Motorsport.com. "La communication avec la FIA a été très positive du début à la fin, et pas seulement sur le taux de compression, mais aussi sur d'autres sujets. Sur ce point précis, ce que dit le règlement est clair. Les procédures standard sont très claires sur tous les moteurs, même ailleurs qu'en Formule 1."

"Secouez-vous !", a-t-il conclu à l'endroit de la concurrence."L'unité de puissance est légale. L'unité de puissance correspond à la manière dont le règlement est rédigé. L'unité de puissance correspond à la manière dont les contrôles sont effectués."

Peut-être que certains cherchent déjà des excuses...

Tout en réaffirmant avec insistance la légalité du bloc Mercedes, qui a par ailleurs déjà démontré une belle fiabilité à Barcelone, Toto Wolff s'est dit peu intimidé par ce qui pouvait se passer en coulisses autour de cette fameuse polémique.

"Organiser des réunions secrètes, envoyer des lettres secrètes et continuer à essayer d'inventer des méthodes de test qui n'existent tout simplement pas...", énumère-t-il. "J'ai l'impression que je peux au moins dire que de notre côté, nous essayons de minimiser les distractions, de nous concentrer davantage sur nous-mêmes que sur les autres, alors que ce que dit le règlement est assez clair, tout comme ce que la FIA nous a dit, et leur a dit jusqu'à présent".

"Mais peut-être sommes-nous tous différents. Peut-être que certains cherchent déjà des excuses avant même d'avoir commencé pour expliquer pourquoi les choses ne vont pas bien. Si quelqu'un veut se divertir de la sorte, il est libre de le faire."