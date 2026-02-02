Antonelli veut gagner... mais Wolff ne l'attend pas encore "au sommet"

Avec dans ses bagages une première saison de Formule 1 faite de hauts et de bas, Kimi Antonelli aborde l'ère 2026 chez Mercedes avec davantage d'ambitions. Le jeune Italien a connu une campagne 2025 parfois délicate, mais lors de laquelle il a aussi démontré sa rapidité ainsi que sa capacité à apprendre de ses erreurs. Si jamais l'écurie de la firme à l'étoile se retrouve en position de jouer les premières places, la question sera de savoir s'il sera en mesure de répondre aux exigences du plus haut niveau.

"C'est absolument l'objectif", assume Kimi Antonelli, interrogé lors de la présentation officielle de l'écurie Mercedes ce lundi. "L'objectif est de gagner et, à terme, de se battre pour le titre mondial. C'est donc mon objectif : gagner et devenir l'un des meilleurs. C'est clairement ce que je veux et, bien sûr, George [Russell] est très, très fort et il est clairement prêt à se battre pour un titre, c'est l'une des références de la grille. Je pense que ça va être plutôt amusant, surtout de se mesurer à lui, donc oui, j'ai vraiment hâte d'y être."

George est l'un des meilleurs, c'est une référence.

Kimi Antonelli et George Russell. Photo de: Mercedes AMG

À 19 ans, Kimi Antonelli a toutefois encore du chemin à faire, et pour Toto Wolff, il n'est pas envisageable d'en attendre autant dès 2026. le directeur de l'écurie Mercedes pondère ainsi les ambitions de son poulain, propulsé en F1 plus tôt que prévu à la faveur du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. L'Autrichien rappelle aussi que le pedigree et l'expérience de George Russell génèrent des attentes très différentes de son équipe.

"Kimi suit totalement la trajectoire que nous avions définie dès le départ, l'an dernier : une première saison en Formule 1 avec tout ce grand cirque qui lui tombe dessus, les obligations médiatiques, les sollicitations des sponsors et l'engouement des fans", rappelle Toto Wolff. "Et c'est exactement pour cela que nous avons connu de très bonnes performances, puis certaines courses où il a davantage souffert."

"Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur sa vitesse ni sur son sens de la course. Il aborde sa deuxième saison, il connaît tous les circuits, il vous connaît tous, il connaît la plupart des autres exigences. Je suis donc absolument certain que ce sera une bonne année pour lui."

"Cela dit, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à le voir au sommet en permanence, au niveau de George. George est l'un des meilleurs, il est en Formule 1 depuis longtemps. C'est une référence, et Kimi a 19 ans et entame seulement sa deuxième saison. Nous allons donc de nouveau observer une progression, j'en suis certain."