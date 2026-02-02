Antonelli veut gagner... mais Wolff ne l'attend pas encore "au sommet"
Toto Wolff estime qu'il est encore trop tôt pour que Kimi Antonelli se hisse régulièrement au niveau de George Russell chez Mercedes.
Photo de: Mercedes AMG
Avec dans ses bagages une première saison de Formule 1 faite de hauts et de bas, Kimi Antonelli aborde l'ère 2026 chez Mercedes avec davantage d'ambitions. Le jeune Italien a connu une campagne 2025 parfois délicate, mais lors de laquelle il a aussi démontré sa rapidité ainsi que sa capacité à apprendre de ses erreurs. Si jamais l'écurie de la firme à l'étoile se retrouve en position de jouer les premières places, la question sera de savoir s'il sera en mesure de répondre aux exigences du plus haut niveau.
"C'est absolument l'objectif", assume Kimi Antonelli, interrogé lors de la présentation officielle de l'écurie Mercedes ce lundi. "L'objectif est de gagner et, à terme, de se battre pour le titre mondial. C'est donc mon objectif : gagner et devenir l'un des meilleurs. C'est clairement ce que je veux et, bien sûr, George [Russell] est très, très fort et il est clairement prêt à se battre pour un titre, c'est l'une des références de la grille. Je pense que ça va être plutôt amusant, surtout de se mesurer à lui, donc oui, j'ai vraiment hâte d'y être."
George est l'un des meilleurs, c'est une référence.
Kimi Antonelli et George Russell.
Photo de: Mercedes AMG
À 19 ans, Kimi Antonelli a toutefois encore du chemin à faire, et pour Toto Wolff, il n'est pas envisageable d'en attendre autant dès 2026. le directeur de l'écurie Mercedes pondère ainsi les ambitions de son poulain, propulsé en F1 plus tôt que prévu à la faveur du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. L'Autrichien rappelle aussi que le pedigree et l'expérience de George Russell génèrent des attentes très différentes de son équipe.
"Kimi suit totalement la trajectoire que nous avions définie dès le départ, l'an dernier : une première saison en Formule 1 avec tout ce grand cirque qui lui tombe dessus, les obligations médiatiques, les sollicitations des sponsors et l'engouement des fans", rappelle Toto Wolff. "Et c'est exactement pour cela que nous avons connu de très bonnes performances, puis certaines courses où il a davantage souffert."
"Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur sa vitesse ni sur son sens de la course. Il aborde sa deuxième saison, il connaît tous les circuits, il vous connaît tous, il connaît la plupart des autres exigences. Je suis donc absolument certain que ce sera une bonne année pour lui."
"Cela dit, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à le voir au sommet en permanence, au niveau de George. George est l'un des meilleurs, il est en Formule 1 depuis longtemps. C'est une référence, et Kimi a 19 ans et entame seulement sa deuxième saison. Nous allons donc de nouveau observer une progression, j'en suis certain."
Partager ou sauvegarder cet article
Mercedes ira à Bahreïn "avec beaucoup de confiance et d'espoirs"
Mercedes va pouvoir se pencher davantage sur les réglages
Antonelli s'attend à des écarts plus serrés que prévu en 2026
L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026
Russell surpris par le moteur Red Bull, "qui paraît très impressionnant"
En images - Toutes les F1 2026 vues aux essais de Barcelone
Dernières actus
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.