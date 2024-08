Ricciardo : VCARB n'a pas réglé ses problèmes à haute vitesse

Le Grand Prix de Belgique devait être très important pour Daniel Ricciardo et pour son avenir, qu'il aurait pu voir se dessiner chez Red Bull au vu du manque de performance de Sergio Pérez. Toutefois, la question du futur des deux pilotes a rapidement été réglée… du moins jusqu'à la fin de saison.

Lundi, Motorsport.com annonçait que l'équipe autrichienne avait décidé de garder le Mexicain dans la RB20 au retour de la trêve estivale. Et hier, on apprenait que l'Australien piloterait toujours pour VCARB pour la fin de saison, toujours selon nos informations.

À Spa, Ricciardo avait terminé 11e, à la porte des points, en partant de la 13e position. Avec la disqualification du vainqueur George Russell, l'Australien a pu récupérer la 10e place et le petit point qui va avec. En interview après la course, avant d'avoir eu connaissance de l'exclusion du pilote Mercedes, Ricciardo s'était montré un peu déçu de n'avoir pu aller chercher le top 10, estimant avoir plutôt bien piloté sur le circuit belge.

"C'était difficile, parce que je savais que certaines voitures allaient essayer de s'arrêter qu'une fois", a déclaré le pilote VCARB. "Je ne connaissais pas vraiment ma position pendant la course, mais je savais que tout allait s'arranger. Dans ma tête, je me disais : 'Le rythme est bon, je sais qu'il y a des voitures rapides pas trop loin devant', donc je pensais vraiment que nous aurions fini dans les points."

"Quand j'ai eu [Esteban] Ocon derrière moi, c'est là que j'ai su que j'étais dixième. Je savais qu'il serait difficile de le retenir. Donc une fois qu'il est passé, je savais que nous venions de rater des points. C'est dommage. Mais écoutez, je vais dire les choses comme elles sont. Je pense que nous avons fait une très bonne course."

Valtteri Bottas devant Daniel Ricciardo et Lance Stroll au GP de Belgique. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En Belgique, l'équipe italienne avait apporté des améliorations sur sa monoplace. Néanmoins, elles ne semblent pas avoir réglé les problèmes dont souffre la VCARB01, notamment dans les secteurs à haute vitesse : "J'ai toujours l'impression que nos forces se situent un peu plus à basse vitesse et que nos faiblesses se situent un peu plus dans les vitesse vraiment rapides", a expliqué Ricciardo.

"Même dans le virage 10 de la course, Pouhon. Même là, j'ai eu l'impression [d'être plus lent] qu'Ocon [alors qu'il avait] moins d'appui... parce qu'ils étaient assez rapides dans la ligne droite. Je suppose qu'ils avaient moins d'appui et qu'il était quand même assez rapide dans le virage 10."

"Je pense que nous devons encore travailler un peu sur la vitesse réelle, mais nous semblons bien nous débrouiller dans les virages plus serrés et plus sinueux. Donc oui, probablement les mêmes caractéristiques, mais maintenant la charge [aéro] est notre amie, donc peut-être que je vais prendre un peu de poids pendant la pause, et ça nous aidera."

Propos recueillies par Filip Cleeren et James Newbold