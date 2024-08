Alonso "déçu" de la première partie de saison d'Aston Martin

Au Grand Prix de Belgique, Fernando Alonso a terminé en huitième position, à six secondes de la monoplace de Sergio Pérez, septième. L'Espagnol, et son coéquipier Lance Stroll, ont fait partie de ces pilotes qui ont opté pour un seul arrêt en course, comme le vainqueur déchu George Russell. Une stratégie inattendue, et un peu chanceuse, qui a finalement permis à Aston Martin d'empocher quatre points au championnat constructeurs.

"Nous attendions qu'une voiture de sécurité joue en notre faveur et à 11 tours de la fin, nous avons commencé à penser qu'elle ne viendrait pas, mais que nous pourrions peut-être aller jusqu'au bout", a expliqué Alonso après la course. "Il s'agissait juste d'être très flexible et d'évaluer les conditions tour par tour, et au final, c'était la bonne décision, mais disons qu'il n'était pas prévu de faire un seul arrêt dès le début."

"Personne ne pouvait prédire [la fin de course], même dans les cinq derniers tours. La dégradation [aurait pu ne] pas être linéaire et [nous aurions pu avoir] une grosse [baisse de performance], et cette stratégie n'aurait pas fonctionné. Il y a un peu de chance, parfois, quand on prend ces décisions."

"Pas de grands changements" attendus

Maintenant que le GP de Belgique est terminé, place à la trêve estivale. Qui dit vacances d'été, dit également bilan de mi-saison. Un récapitulatif qui n'est pas très positif pour Alonso. L'Espagnol se dit "déçu" de la dégringolade d'Aston Martin dans le milieu de grille, alors que l'année dernière, l'équipe faisait partie des top teams du plateau.

"[Je suis] un peu déçu", a déclaré le pilote. "Nous ne pouvons pas cacher le fait que nous nous battons aujourd'hui avec Williams, [VCARB] et Alpine alors que l'année dernière, nous étions avec les quatre top teams. Aujourd'hui, ils sont hors de portée et nous, nous nous défendons face à nos adversaires, derrière."

Lance Stroll à la lutte avec Daniel Ricciardo en Belgique. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Le comparatif avec le début de saison n'est lui non plus pas spécialement joyeux. Alors qu'Aston jouait le haut de tableau en qualifications lors des premières courses, aujourd'hui l'écurie britannique peine à passer en Q3. Alonso est conscient que l'équipe a du pain sur la planche, mais estime que les résultats ne pourront être perceptibles qu'à partir de 2025.

"Même au début de l'année [2024], en particulier lors des qualifications, nous étions toujours dans les cinq ou six premiers, [nous étions] dans la bataille", a ajouté l'Espagnol. "Donc il y a certainement beaucoup de travail à faire pour nous pendant la pause estivale et la deuxième partie de l'année. Nous n'abandonnerons pas, mais nous devons travailler."

"Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de prévu [pour développer la voiture pendant la pause estivale]. C'est plus à nous [les pilotes] de comprendre les faiblesses de la voiture, les parties que nous devons améliorer, mais je pense que tout le travail sera fait pour 2025. Je ne m'attends pas à de grands changements en 2024."

Propos recueillies par Haydn Cobb et Oleg Karpov