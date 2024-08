Piastri : McLaren ne devrait pas favoriser Norris en fin de saison

Au bilan de la mi-saison, il semblerait qu'il ne soit plus risqué de dire que l'équipe la plus performante actuellement est McLaren. Bien que Mercedes soit également revenu en force, c'est bien l'écurie britannique qui est la plus régulière, avec 10 podiums d'affilés depuis le début de saison.

Entre des améliorations qui ne fonctionnent pas et un pilote qui ne performe pas non plus, les déboires de Red Bull lors des dernières courses se font ressentir, pour le plus grand bonheur de ses rivaux. Ainsi, McLaren, qui est revenu à seulement 42 points des champions en titre, est devenu un candidat très sérieux au titre mondial des constructeurs.

Toutefois, le championnat des équipes n'est pas le seul titre auquel McLaren peut prétendre cette année. Lando Norris est actuellement deuxième du classement pilote à 78 points du leader Max Verstappen, et si la fin de saison se passe comme les dernières semaines pour le Néerlandais, peut-être que le Britannique pourrait aller chercher son premier sacre de Champion du monde.

Oscar Piastri (1er) et lando Norris (2e) sur le podium après le doublé de McLaren en Hongrie. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seulement, Oscar Piastri a expliqué que l'objectif principal de l'écurie britannique restait le championnat constructeur, laissant donc penser que McLaren ne favoriserait pas Norris en fin de saison.

"Le premier objectif est de remporter le titre de constructeur pour l'équipe et je pense que nous avons de très bonnes chances d'y parvenir", a déclaré Piastri à Sky Sports News. "Nous avons réduit l'écart avec Red Bull au cours des six ou sept dernières courses."

"Je pense que pour moi, au classement des pilotes, j'aimerais bien sûr terminer le plus haut possible. Je ne suis pas hors course pour le championnat moi-même, c'est une très grosse exigence, mais je veux enchaîner les bonnes courses, gagner en régularité et vraiment aider l'équipe à remporter le championnat des constructeurs."

"Si je dois aider Lando plus tard dans l'année, nous en discuterons bien sûr, mais le premier objectif est de gagner la course au championnat constructeurs et d'essayer de faire du bon travail pour moi aussi."

Zak Brown le PDG de McLaren, voit plus grand. Pour lui, les deux championnats sont à portée de main puisque progresser dans l'un veut dire également progresser dans l'autre. "Ce sont les deux priorités [le championnat pilote et championnat constructeurs] car, au final, pour gagner le championnat constructeurs, nous avons besoin que nos deux pilotes soient le plus haut possible. J'aimerais voir les deux pilotes dans les trois premiers", a expliqué l'Américain.

"Nous sommes aux deuxième et quatrième places pour l'instant. Et plus nous nous rapprocherons du classement des pilotes, plus nous nous rapprocherons du classement des constructeurs, donc nous visons les deux parce que tous les points comptent. Je pense que la prochaine grande occasion pour nous sera d'essayer de remporter le championnat [des équipes]."

De son côté, Lando Norris a insisté sur la confiance et la sérénité qui régnaient au sein de l'équipe : "Nous sommes bien et l'équipe est en très bonne forme, nous nous faisons confiance, nous travaillons très bien ensemble et pour nous, c'est la chose la plus importante. C'est notre force. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir être l'une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe de F1. Je suis donc fier de notre position et de ce que nous faisons, et c'est à nous d'essayer de continuer."