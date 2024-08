Wheatley et Binotto en "double direction" à la tête d'Audi

Ce jeudi, Red Bull a annoncé le départ de Jonathan Wheatley, son directeur sportif, en place chez l'équipe autrichienne depuis 2006. Quelques heures après, Audi annonçait officiellement dans un communiqué que l'ingénieur de 57 ans prendrait le rôle de team principal de l'équipe.

Néanmoins, Wheatley ne pourra commencer à travailler avec Audi qu'à partir de 2025 à cause d'une clause de non-concurrence l'obligeant à rester à l'écart de toute équipe rivale de Red Bull jusqu'à l'année prochaine. Il prendra ses fonctions de directeur de l'actuelle écurie Stake F1 d'ici un an, en "juillet 2025 au plus tard" selon Audi.

Le recrutement du Britannique intervient seulement une semaine et demie après un remaniement majeur de la direction du constructeur allemand, se concluant par les départs du directeur général de l'entreprise Sauber, Andreas Seidl, et du président du conseil d'administration, Oliver Hoffmann, à la suite d'une lutte de pouvoir interne entre les deux hommes.

Leurs départs ont été rapidement suivis de l'annonce de l'arrivée de l'ancien directeur de Ferrari Mattia Binotto, en tant que "directeur des opérations" et "directeur technique en chef" de Sauber Motorsport AG. Mais avec le recrutement de Binotto et maintenant celui de Wheatley, qui sera vraiment en charge du projet F1 d'Audi ?

Mattia Binotto dans le paddock. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

La marque a révélé dans son communiqué que les tâches des deux hommes allaient être bien distinctes, mais qu'ils travailleront "conjointement" à la réussite du projet : "il y a une division claire des tâches et les responsabilités ont été définies individuellement". Ils "prendront conjointement la responsabilité du succès de l'équipe de course" et "rapporteront directement à Gernot Döllner [PDG d'Audi] dans son rôle de président du conseil d'administration de Sauber Motorsport AG".

Binotto, en tant que directeur des opérations et directeur technique en chef de l'équipe, sera responsable de l'usine et du département technique d'Audi à Hinwil, supervisant la conception et la construction des nouvelles voitures Audi, ainsi que de l'usine de moteurs à Neuburg. Wheatley, de son côté, dirigera l'équipe F1 et sera son porte-parole auprès des médias.

"La décision en faveur d'une double équipe de direction fait partie du réalignement de la structure de contrôle de la future équipe d'usine dans le contexte de la reprise complète de toutes les actions du groupe Sauber par Audi", peut-on lire dans le communiqué du constructeur.

"Je suis ravi que nous ayons pu engager Jonathan Wheatley comme Team Principal pour notre future équipe de Formule 1", a déclaré Gernot Dollner. "Jonathan a joué un rôle majeur dans de nombreuses victoires en Formule 1 et dans de nombreux titres de champion du monde au cours de sa carrière en Formule 1, et il possède une grande expérience dans le paddock. Il est un élément très précieux pour notre équipe."



"Avec la nomination de Jonathan et de Mattia, nous avons fait un pas décisif vers notre entrée en Formule 1. Je suis convaincu qu'à eux deux, nous avons réussi à combiner un niveau de compétence extrêmement élevé pour Audi. Leur expérience et leurs capacités nous aideront à prendre rapidement pied dans le monde très compétitif de la Formule 1".

Jonathan Wheatley, directeur sportif de Red Bull, avec Sergio Pérez. Photo de: Red Bull Content Pool

Jonathan Wheatley a quant à lui déclaré : "Je suis extrêmement fier d'avoir participé à l'aventure Red Bull Racing au cours des dix-huit dernières années et j'en garderai de très bons souvenirs. Cependant, l'opportunité de jouer un rôle actif dans l'entrée d'Audi en Formule 1 en tant que chef d'une équipe d'usine est une perspective exceptionnellement excitante, et je suis impatient de relever le défi. Je suis également heureux de travailler avec Mattia, que je connais depuis de nombreuses années et qui est la personne idéale pour collaborer à ce projet passionnant."

"Je connais Jonathan depuis de nombreuses années et je le considère comme un expert du sport automobile expérimenté et engagé", a déclaré Binotto. "[Comme] 2026 n'est plus très loin, je me réjouis de mettre en place la nouvelle équipe de course d'Audi avec Jonathan et de la mener vers le succès."