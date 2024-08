La FIA autorise l'utilisation de voitures d'essais en vue de 2026

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a approuvé une mise à jour du règlement sportif de la Formule 1 afin de permettre des essais de voitures simulant les changements de réglementation technique de 2026. Cet ajout autorisera ainsi dix jours de roulage de ces voitures d'essais cette année, pour que les équipes puissent se faire une idée des monoplaces qui seront introduites d'ici deux ans.

Mais comment ces voitures d'essais pourront-elles aider les équipes à se préparer au nouveau règlement technique ?

Carlos Sainz lors des essais hivernaux de la saison 2024. Photo de: Erik Junius

Comment se présentent les voitures d'essais ?

Ces voitures d'essais sont des monoplaces avec un châssis qui a été adapté pour effectuer des séances d'essais complètes. Ces monoplaces sont généralement mises à jour afin d'imiter les changements de réglementation à venir et, par conséquent, sont radicalement différentes des F1 d'origines.

Les réglementations sont assouplies pour ces voitures, ce qui permet aux équipes d'analyser et d'améliorer leurs monoplaces de diverses manières, afin de mieux reproduire les exigences des modifications réglementaires à venir.

Lire aussi : Formule 1 Wheatley quitte Red Bull pour prendre la tête de l'équipe Audi

Avant les changements de réglementation technique de 2017, les équipes avaient effectué de nombreux tests avec des voitures d'essais, réglées pour générer une plus grande force d'appui et permettre de recueillir des données sur le sujet. Bien qu'elles ne soient pas exactes à 100%, ces informations étaient suffisantes pour donner aux ingénieurs quelques pistes d'amélioration en amont du nouveau règlement.

Des voitures similaires avaient également été utilisées avant la génération actuelle de F1, mais ces essais s'étaient déroulés dans le cadre de tests pour le fournisseur de pneus Pirelli, pour lui permettre de développer ses nouvelles roues de 18 pouces, introduites en 2022.

Quelles sont les mises à jour de la FIA ?

Hospitalité FIA Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Avec l'autorisation des dix jours de roulage pour les voitures d'essais, la FIA a modifié le règlement sportif 2024 en conséquence, afin de les encadrer au mieux. L'article 10.10 concernant les "Évaluations de Voiture d'Essais" a été ajouté avec un certain nombre de points, dont voici les plus importants :

b) - "Les voitures doivent inclure et se limiter aux modifications minimales nécessaires pour tester les pneus de développement ou pour tester des composants ou des systèmes au nom de la FIA pour les saisons futures du Championnat, tel que déterminé par la FIA."

c) - "Lors de tout Évaluations de Voitures d'Essais (EVE), les voitures doivent être équipées de l'ECU FIA requis par l'Article 8.3 du Règlement Technique."

k) - "Un maximum de dix (10) journées d'essais en voiture est autorisé entre le 1er janvier et le 31 décembre, organisé par la FIA en consultation avec tous les Concurrents et, si les objectifs des essais l'exigent, avec le fournisseur de pneumatiques désigné, et dans le seul but d'effectuer des EVE."

i) - "Les pilotes participant à ces essais doivent être éligibles à une Super Licence complète et doivent avoir participé à au moins une (1) compétition de Formule 1 au cours de leur carrière ou avoir parcouru au moins 500 km au volant d'une voiture de Formule 1 actuelle à des vitesses de course constantes."

ii) - "Les essais prévus sur un circuit accueillant une compétition du championnat ne peuvent être effectués avant cette compétition que si les conditions suivantes sont remplies :

ii.a) La voiture utilisée est une voiture convenablement modifiée, conçue et construite pour se conformer aux Règlements Techniques de l'une des quatre (4) années civiles précédant immédiatement l'année du Championnat et, à l'exception des changements autorisés sous b), i) et l), elle ne doit utiliser que des composants et des logiciels d'une spécification qui ont été utilisés dans au moins une (1) course ou un Essai de Voiture Actuelle (EVA) au cours de l'une des quatre (4) années civiles précédant immédiatement l'année du Championnat."

ii.b) "Le pilote est éligible sur la base des exigences de l'article 10.10 k) et i) mais n'est pas inscrit au Championnat en cours."

ii.c) "Le circuit a accueilli une compétition du Championnat dans l'année précédant immédiatement l'année du Championnat."

Le nouveau règlement indique également qu'aucun élément testé pendant ces journées d'essais ne pourra être utilisé pendant les courses actuelles de Formule 1.

Quels défis pour les équipes de F1 ?

Ryo Hirakawa au volant de la MCL36 pendant les essais de McLaren à Imola cette saison. Photo de: Davide Cavazza

En vue du changement de réglementations, les équipes devront adapter leurs voitures d'essais aux monoplaces plus petites et plus légères attendues en 2026. L'inverse de ce qui avait été fait avant le passage à l'ère des voitures à effet de sol en 2022, bien plus volumineuses.

De plus, lors du précédent changement de règlement, il était possible d'ajouter des éléments aérodynamiques afin d'augmenter et simuler la force d'appui. Cependant, cette fois-ci la réglementation 2026 prévoit une aérodynamique active complexe, qu'il sera pratiquement impossible à recréer sur des voitures d'essais. Ensuite, il y a les problèmes liés aux unités de puissance, auxquels les équipes n'avaient pas été confrontées en 2017, puisque les moteurs étaient les mêmes après le changement de réglementations.

Lire aussi : Formule 1 Russell exclu : ce que révèlent les premières analyses de Mercedes

Tous ces défis ramènent à une interrogation : même avec des voitures d'essais pour préparer 2026, comment les ingénieurs vont-ils reproduire les nouveaux règlements ?

Les équipes auront le choix entre les monoplaces des quatre saisons précédentes pour en faire leur voiture d'essais. Elles pourront ainsi choisir un châssis de l'ancienne génération de voitures d'avant 2022, qui est plus petit et donc plus proche des dimensions spécifiées dans le règlement 2026.

Bien qu'il s'agisse d'un avantage indéniable, une grande partie de la force d'appui générée sur les voitures 2020-21 provenait des composants de la face avant des monoplaces, et non de la philosophie de l'effet de sol régissant la nouvelle génération.

Quelle serait donc la représentativité des données recueillies avec une voiture 2020-21 ? Cela dépendra de la manière dont chaque équipe modifiera ses voitures dans le cadre des règlements établis par la FIA. Si les voitures de la nouvelle génération ont l'avantage de l'effet de sol, les dimensions plus importantes de la voiture posent un sérieux problème lorsqu'il s'agira d'apporter des modifications pertinentes. Là encore, la quantité de données utilisables est difficile à évaluer.

L'efficacité de ces voitures d'essais modifiées est très importante, puisqu'elle pourrait offrir une première chance de s'assurer un avantage concurrentiel lorsque la nouvelle ère de la Formule 1 commencera en 2026.