Russell exclu : ce que révèlent les premières analyses de Mercedes

Mercedes n'a pas encore identifié formellement la cause de la disqualification de George Russell à Spa. Une fois vidangée de son carburant, la voiture de celui qui avait franchi la ligne d'arrivée en tête a été pesée 1,5 kg sous le poids règlementaire et a logiquement été exclue de la course.

Très vite, une première explication est apparue : en ne faisant qu'un arrêt, et en étant le premier à passer par la voie des stands parmi les cinq qui ont adopté cette stratégie, Russell a pu perdre une quantité de gomme supérieure à tous ses rivaux. L'absence de tour d'honneur à Spa, et donc de la phase de pick up lors de laquelle les pilotes roulent sur des débris de pneus pour alourdir leur voiture, a pu jouer également.

Au stade actuel des analyses de Mercedes, aucun élément n'est cependant clairement désigné comme responsable. L'équipe pèse chaque élément pour voir s'il s'est allégé mais l'usure des pneus est l'une des causes citées, parmi d'autres pièces ayant pu perdre quelques grammes, dont la planche située sous la monoplace qui a pu subir la répétition des frottements.

"C'était évidemment très décevant et malheureux, surtout après une si belle course en gagnant depuis si loin [sur la grille]", a déploré Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de Mercedes, dans le débriefing vidéo que fait l'équipe après chaque épreuve. "Nous essayons de comprendre exactement ce qu'il s'est passé."

"Tout cela nous fait peser tous les différents composants. Une voiture peut perdre pas mal de poids pendant la course. On a l'usure des pneus, l'usure de la planche, l'usure des freins, la consommation d'huile. Le pilote lui-même peut perdre pas mal [de poids], et dans cette course en particulier, George a perdu pas mal de poids."

"Les voitures débutent la course au même poids. Lewis [Hamilton] et George ont tous les deux été pesés après les qualifications. Il y avait moins de 500 grammes d'écart entre les deux voitures. La voiture de George était la seule qui a eu le problème, et c'est parce que des choses comme l'usure des pneus étaient plus élevés. Il semble que nous avons perdu plus de matière sur la planche. Mais nous allons recueillir toutes les données, voir comment nous pouvons affiner nos processus parce que nous ne voulons clairement pas que cela se reproduise."

Pas de gain de performance significatif

Shovlin a par ailleurs assuré que le poids perdu sur la monoplace de Russell n'était pas un avantage qui avait pesé sur ses performances pendant la course.

"En termes de rythme de course, c'est nul parce que les voitures de George et Lewis ont débuté la course au même poids. Évidemment, puisque la voiture de George a perdu du poids plus vite que celle de Lewis durant la course, il y a un gain associé à ça."

"Mais on est dans les centièmes par tour, c'est très léger parce que quand on parle d'un ou deux kilos, cela ne représente pas beaucoup de temps. Mais comme je l'ai dit, au début de la course les voitures étaient au même poids."