La FIA met à jour le règlement après la confusion du GP de Chine

Lors du Grand Prix de Chine, le règlement sportif de la Formule 1 avait été l'objet de beaucoup de critiques de la part de certaines écuries, jugeant certains articles trop ambigus.

Pendant les qualifications à Shanghai, Carlos Sainz avait provoqué un drapeau rouge après s'être immobilisé sur la piste à la suite d'un contact avec le mur. Le pilote Ferrari avait finalement pu rentrer au stand et prendre part au reste de la séance. L'Espagnol s'était finalement qualifié septième, éjectant Lance Stroll du top 10.

Aston Martin s'était plaint à la direction de course, estimant que Sainz avait enfreint les règles, en se basant sur l'article 39.6 du Règlement Sportif de la F1 qui indique que "tout pilote dont la voiture s'arrête sur la piste pendant la séance de qualifications ou la séance de qualifications sprint ne sera pas autorisé à continuer à prendre part à cette séance".

Une protestation rejetée par les commissaires, car, pour eux, cette règle ne s'appliquait qu'aux monoplaces ayant besoin d'une intervention extérieure pour s'extirper de la piste, ce que Carlos Sainz avait fait de lui-même en rejoignant la voie des stands sans aucune aide.

La confusion autour de la notion d'assistance extérieure avait agacé l'équipe britannique. Une ambiguïté que la FIA a finalement corrigée dans le cadre d'un large éventail de modifications apportées au règlement sportif, publiées avant le mois d'août.

Ainsi l'article 39.6 a été mis à jour : "Tout pilote dont la voiture s'arrête dans une zone autre que la voie des stands pendant la séance de qualification ou la séance de qualification sprint et qui reçoit une assistance physique ne sera pas autorisé à prendre part à la suite de cette séance".

Carlos Sainz après son accident en qualifications en Chine. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

L'épisode de Sainz en qualification n'avait pas été la seule confusion créée par le règlement ce week-end là. Pendant le sprint en Chine, Fernando Alonso était entré en collision avec Sainz au virage 9 lors d'une tentative de dépassement un peu optimiste.

Le pilote Aston Martin avait logiquement récupéré une pénalité de temps. Cependant, le double Champion du monde avait dû abandonner la course avant la fin et n'avait finalement pas été sanctionné, ni pendant le Grand Prix à Shanghai, ni les semaines suivantes.

La FIA a donc également clarifié l'article 54.3.d qui entoure le report de pénalité en cas d'abandon, qui dispose maintenant : "Si l'une des pénalités [ci-dessus] est imposée à un pilote et que ce pilote n'est pas en mesure de purger la pénalité parce qu'il n'est pas classé dans la séance de sprint ou la course dans le cas de a) ou b) ou parce qu'il abandonne la séance de sprint ou la course dans le cas de c) ou d), les commissaires sportifs peuvent imposer une pénalité en places sur la grille de départ au pilote lors de sa prochaine course."

Avec Ewan Gale