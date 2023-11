Sauber aura une toute nouvelle F1 en 2024

Alfa Romeo est bien parti pour conclure la saison 2023 de Formule 1 en égalant son pire résultat depuis que la structure de Hinwil a pris ce nom en 2019, occupant la neuvième place du championnat des constructeurs avec seulement 16 points au compteur.

L'écurie sera rebaptisée Sauber en 2024 avant d'adopter l'identité d'Audi en 2026 dans le cadre du rachat par la marque allemande, mais ce ne sera pas le seul changement majeur, puisque le design de la prochaine monoplace sera davantage une révolution qu'une évolution. Telle est la décision prise sous la houlette du nouveau directeur technique James Key, arrivé en Suisse il y a deux mois après cinq ans chez McLaren.

"Il a commencé la première semaine de septembre, il contribue donc également à la voiture de l'an prochain, à notre C44", explique Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'équipe, au sujet de Key. "Nous avons revu le projet de fond en comble avec lui, et grâce à son expérience, nous avons analysé la voiture en détail dans tous les domaines pour prendre des décisions."

"La voiture de l'an prochain ne sera donc pas une évolution de celle de cette année, car nous pensons que ce concept a des limites et que nous ne pouvons pas aller plus loin dans son exploitation. Nous aurons donc une voiture complètement nouvelle du châssis aux suspensions, dans tous les domaines. Bien sûr, il est facile d'identifier les problèmes, mais il faut ensuite pouvoir les résoudre. Nous travaillons donc dur."

"Le groupe se développe. Nous avons des recrues qui nous rejoignent et qui pourront également contribuer à la voiture de la saison prochaine, mais c'est l'an prochain à Bahreïn que nous aurons tous la réponse [sur le potentiel de cette nouvelle monoplace]."

Alunni Bravi ne doute en tout cas pas des capacités de ses pilotes Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, qui feront équipe pour une troisième saison consécutive en 2024. "Si nous fournissons une voiture performante à nos pilotes, ils sont capables d'avoir les résultats. Mais il s'agit vraiment de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour être performants. Il n'y a pas de problème avec nos pilotes. Ils sont expérimentés, et nous avons vu qu'ils étaient capables de contribuer en marquant des points."

"Mais ce qui compte, c'est d'avoir une voiture plus compétitive, plus performante quelles que soient les conditions de piste et la température des pneus – quels que soient tous les éléments, donc. C'est notre plus grande faiblesse. Nous avons trop de hauts et de bas, nous ne sommes pas suffisamment réguliers au fil de la saison", conclut l'Italien.

