Alfa Romeo veut placer Pourchaire en Super Formula ou en WEC

Sauf grosse surprise, Théo Pourchaire sera couronné champion de Formule 2 au Grand Prix d'Abu Dhabi. Avec 25 points d'avance sur son dauphin Frederik Vesti pour 39 unités disponibles lors du dernier meeting, le Français de 20 ans n'a plus qu'à concrétiser, lui qui avait déjà brillé lors de ses deux campagnes précédentes dans l'antichambre de la Formule 1 : il est notamment devenu le plus jeune vainqueur de l'Histoire du championnat à 17 ans avant de se classer cinquième puis deuxième du classement des pilotes ces deux dernières saisons.

Champion ou pas, il est déjà acquis que Pourchaire ne restera pas en Formule 2 la saison prochaine ; la Sauber Academy va donc lui chercher un autre programme pour 2024. Sont visés des championnats majeurs comme la Super Formula – qui a les voitures de course les plus compétitives au monde en dehors de la F1 – et le Championnat du monde d'Endurance.

"Nous discutons avec son management pour avoir un programme de course en parallèle de notre programme", indique Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'écurie Alfa Romeo (censée redevenir Sauber l'an prochain), à Motorsport.com. "Nous voulons qu'il soit plus impliqué dans l'écurie de F1, qu'il fasse plus de séances sur le simulateur, et bien sûr il sera l'un de nos pilotes de réserve. Mais il faut qu'il coure. Nous étudions donc les programmes de course, et il y a actuellement deux alternatives : l'une est la Super Formula au Japon, l'autre est le WEC."

Théo Pourchaire (ART Grand Prix) en Formule 2

Pourchaire ne serait pas le premier champion de GP2/F2 à faire escale au Japon ; c'était notamment le cas de Stoffel Vandoorne lorsqu'Alunni Bravi était son manager.

"Je trouve la Super Formula très compétitive", confirme l'Italien. "On a vu différentes expériences avec Stoffel Vandoorne en 2016, Pierre Gasly en 2017 et Liam Lawson cette année. Il reste des baquets disponibles. Pour moi, il n'est pas important que le pilote soit là pour remporter le championnat, mais pour être dans une catégorie compétitive. C'est une voiture à haute performance avec une vitesse de passage en courbe similaire à la F1."

"L'équipe fait beaucoup de travail de développement sur la voiture, car il y a certains domaines qui sont libres, même si l'an prochain, par exemple, les amortisseurs seront fixes par rapport à ce qui s'est passé cette année. Il y a deux motoristes. Alors je pense que le championnat est une bonne plateforme, similaire à la F2. Je vois donc ça comme une opportunité. Mais bien sûr, il faut tout étudier, notamment le temps qu'il ne passera pas à travailler avec l'équipe à Hinwil et en week-end de Grand Prix."

"Nous étudions le WEC, différentes options, mais nous ne visons pas une écurie en particulier."

Pourchaire a pris le volant de l'Alfa Romeo C43 aux Essais Libres 1 du Grand Prix de Mexico, profitant de la règle imposant le roulage de rookies en week-end de Grand Prix, mais un problème technique l'a empêché de boucler le moindre tour chronométré.

"Nous avons testé un brake-by-wire pour la C44, la voiture de l'an prochain", explique Alunni Bravi. "Malheureusement, nous avons eu un problème que nous n'avons pas pu résoudre. Alors nous avons dû le changer pour les EL2, et cela a évidemment empêché Théo de faire le moindre tour. Il fallait déconnecter la boîte de vitesses du moteur, nous avons donc perdu la séance entière. Nous voulions lui donner autant de kilométrage que possible et faire un vrai programme comme l'autre voiture. Nous n'avions pas prévu une séance de rookie, nous avions prévu une séance d'EL1."

"Pour moi, ce qui a été extrêmement positif, c'est sa réaction, car il est resté extrêmement calme, notamment à la radio : il a donné des informations claires et précises à l'équipe. Je pense qu'il a montré sa maturité. Bref, c'est dommage."

Le tricolore sera de retour au volant à l'occasion des Essais Libres 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi ainsi que lors du rookie test sur la même piste la semaine suivante.

