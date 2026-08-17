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WEC

Premières photos de la Ford Hypercar en piste

La Ford LMDh a pris la piste pour la première fois au Paul-Ricard, avec une livrée camouflage qui donne quand même des indices sur les choix techniques du constructeur.

Francesco Corghi
Mis à jour:
La Ford Hypercar

Les essais de la Ford Hypercar au Paul-Ricard

Essai de la Ford Hypercar

Les essais de la Ford Hypercar au Paul-Ricard

Essai de la Ford Hypercar

Les essais de la Ford Hypercar au Paul-Ricard

Essai de la Ford Hypercar

Les essais de la Ford Hypercar au Paul-Ricard

Essai de la Ford Hypercar

Les essais de la Ford Hypercar au Paul-Ricard

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Ford Racing a publié les premières images de sa toute nouvelle LMDh, qui a effectué son shakedown au Castellet en vue de ses débuts aux 24 Heures du Mans en 2027.

Le constructeur américain avait prévu cette séance depuis plusieurs mois sur le Paul-Ricard, choisi comme circuit d'essais en raison de sa proximité avec le siège d'Oreca, qui fournit le châssis du prototype.

Il y a un mois, le moteur V8 atmosphérique de 5,4 litres dérivé du Coyote, construit et testé au siège de Dearborn, avait été monté sur le châssis et démarré pour la première fois. La Ford LMDh a enfin pu prendre la piste et comme on pouvait s'y attendre, la sonorité est conforme aux muscles cars américaines.

 

"Les essais de l'Hypercar ont débuté mercredi 5 août, avec plusieurs jours de rodage qui se sont déroulés sans encombre et conformément au programme", explique Ford dans un communiqué.

"L'équipe a suivi rigoureusement un programme complet visant à démarrer et à contrôler chaque système de contrôle, ceux-ci sont désormais tous pleinement opérationnels et prêts pour les premiers essais en piste prévus cette semaine et la semaine prochaine."

Matt Campbell et Logan Sargeant, qui ont rejoint le projet, étaient présents sur le circuit et se sont relayés au volant de la Ford LMDh. Dans les prochains jours, ce sera au tour de leurs collègues Tom Blomqvist et Mike Rockenfeller de tester le prototype. Le tout premier roulage avait été confié au trio Campbell/Rockenfeller/Blomqvist. Nick Yelloly et Sebastian Priaulx participeront également à l'aventure en compétition en WEC.

Lire aussi :

En attendant de découvrir le véritable nom de cette voiture (la présentation officielle n'aura lieu qu'après les essais, comme l'avaient annoncé les dirigeants de la marque du Michigan), Ford utilise une livrée "camouflage" avec du bleu et du blanc, plusieurs inscriptions Ford Racing et un aileron noir.

Des choix techniques singuliers

La Ford Hypercar

La Ford Hypercar

Photo de: Ford Racing Technology

On peut déjà observer des choix intéressants : le profil avant est très bas, dans le style de la Ferrari 499P, mais sans l'aileron qui le traverse dans sa partie supérieure, ce que l'on voit sur les Acura, Alpine et Genesis, également construites autour d'un châssis Oreca. Le splitter surélevé et profilé est relié au "nez" qui dépasse sous la carrosserie au centre. Sur les côtés, on retrouve deux bandes aérodynamiques nommées "flick".

La partie avant présente des formes sculptées au-dessus de la zone où seront installés les phares (encore masqués par la peinture), avec l'ouverture classique au-dessus des roues. Sur les flancs, on trouve le "tunnel" entre le passage de roue et les jupes latérales, destiné à canaliser le flux d'air qui traverse l'ouverture du museau, sous la carrosserie.

À l'arrière, les supports latéraux de l'aileron sont fixés à l'extrémité du passage de roue, qui présente une forme creusée inédite au-dessus de l'ouverture située derrière les roues et se raccorde à la partie centrale de la carrosserie, où apparaît la bande horizontale des feux arrière.

Les cloisons inférieures, incurvées, rejoignent également la section du diffuseur, plus large et carrée dans sa partie centrale.

Enfin, l'aileron du capot moteur présente une ligne très similaire à celle adoptée sur la Porsche 963, avec une large prise d'air visible grâce au contour jaune au-dessus de l'habitacle.

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