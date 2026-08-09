Après un début d'été intense, BMW peut prendre un peu de recul et savourer une dynamique enfin positive. Les deux premières saisons d'apprentissage, parfois difficiles, en Hypercar sont derrière elle, et l'équipe associée au Team WRT semble avoir franchi un cap en 2026, comme l'ont démontré les victoires décrochées à Spa-Francorchamps puis à São Paulo.

Mais en WEC, le constat est clair pour la structure dirigée par Vincent Vosse : après avoir longtemps cherché la bonne direction avec la BMW M Hybrid V8, elle récolte désormais les fruits de son travail et affiche une confiance grandissante dans son potentiel technique.

"Enfin, pour la troisième saison du programme en catégorie Hypercar, nous avons atteint un certain niveau de maturité", souffle le patron belge. "On ne peut pas dire que nous avons été irréprochables, mais disons que chaque détail commence à se rapprocher de la perfection."

"Il reste encore du travail à accomplir, mais comme nous l'avons vu par le passé, nous n'étions pas si loin des autres et le rythme était là. C'est simplement qu'à cause de petits détails, nous n'arrivions pas vraiment à nous battre avec eux."

L'important, c'est que nous n'avons rien à nous reprocher.

Interrogé sur ce qui manquait à BMW avec son prototype LMDh en 2024 et 2025, Vincent Vosse évoque un défaut de compréhension qui est désormais gommé.

"Parfois, nous partions depuis la première ou la deuxième ligne et nous montions sur le podium, mais sans vraiment comprendre comment nous avions réussi à obtenir ces résultats", explique-t-il. "Désormais, nous avons une meilleure voiture dans l'ensemble. Elle n'est peut-être pas la plus rapide, mais par exemple, à Spa, nous avons réussi à gagner grâce à nos différentes stratégies, et il s'est passé la même chose au Mans et au Brésil."

"Du point de vue de la gestion des courses, les choses se passent mieux. J'ai le sentiment que nous avons un peu perdu en qualifications, mais c'est quelque chose que nous pouvons gérer. Durant l'hiver, nous avons travaillé pour améliorer la voiture en course, et les nouvelles pièces ne sont arrivées que quelques mois avant le début de la saison. Il nous a donc fallu un peu de temps pour bien comprendre leur fonctionnement."

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Entre ces deux victoires en WEC, BMW a également joué la gagne aux 24 Heures du Mans en étant constamment aux avant-postes, mais a dû s'incliner face à Toyota. Deux mois plus tard, il n'y a aucun regret malgré l'écart infime à l'arrivée.

"L'important, c'est que nous n'avons rien à nous reprocher", insiste Vincent Vosse. "Chaque décision a été prise de la bonne manière et nous ferions exactement les mêmes choix à nouveau, dans chaque course. Au Mans, nous avons terminé deuxièmes, à 10 secondes de la victoire, c'est vrai. Mais nous avons décroché un podium précisément grâce aux décisions que nous avons prises. Donc là aussi, il n'y a absolument rien à regretter."

Deuxième du championnat constructeurs derrière Toyota et en tête chez les pilotes, BMW a désormais un gros coup à jouer pour tenter de décrocher une couronne mondiale.

Propos recueillis par Francesco Corghi

BMW a joué la victoire jusqu'au bout aux 24 Heures du Mans. Photo de: Marc Fleury