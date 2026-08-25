Michelin prolongé comme fournisseur en Hypercar jusqu'en 2032

Le partenariat entre Michelin et le FIA WEC est parti pour durer. Le manufacturier français a été retenu par la fédération et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) pour continuer à fournir exclusivement les pneumatiques de la catégorie Hypercar jusqu'à la fin de la saison 2032.

Cette décision intervient à l'issue d'un appel d'offres lancé par les instances sportives et permet à Michelin de prolonger de trois saisons son contrat actuel, qui courait jusqu'en 2029.

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Présent sans interruption au plus haut niveau de l'endurance depuis 1998 et partenaire du championnat depuis sa renaissance en 2012, Michelin accompagne aujourd'hui l'ensemble des constructeurs engagés dans la catégorie Hypercar.

Pour le manufacturier français, le WEC constitue un véritable laboratoire de développement. Les contraintes imposées aux pneumatiques dans la catégorie spéciale qu'est l'endurance sont particulièrement importantes, entre les relais multiples, les fortes charges subies, les changements de conditions météorologiques et la diversité des circuits visités.

Ces contraintes permettent à Michelin d'accélérer le développement de technologies susceptibles d'être ensuite transposées sur ses pneumatiques destinés aux véhicules de série.

Photo de: FIAWEC - DPPI

"Nous sommes particulièrement fiers de la confiance renouvelée par la Fédération Internationale de l'Automobile et l'Automobile Club de l'Ouest", a déclaré Matthieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport.

"Cette prolongation de contrat constitue une belle reconnaissance de la qualité des pneumatiques et des services que nous fournissons, mais aussi de notre capacité à innover sans relâche."

"Il s'agit également d'une excellente nouvelle pour nos équipes et pour l'ensemble de nos partenaires constructeurs, avec lesquels nous partageons une même ambition : repousser les limites de la performance tout en accélérant la transition vers une mobilité toujours plus durable."

Goodyear également reconduit en LMGT3

Michelin n'est pas le seul manufacturier à voir son engagement prolongé en FIA WEC. Goodyear a également été reconduit comme fournisseur exclusif de la catégorie LMGT3, poursuivant ainsi son partenariat avec le championnat.

Le manufacturier américain restera donc présent dans cette catégorie au-delà de son contrat actuel, confirmant la volonté du WEC de conserver une continuité technique au niveau des pneumatiques.

"Lorsque nous avons entamé cette aventure avec la FIA et l'ACO en 2024, nous étions convaincus que le LMGT3 représentait un formidable potentiel de croissance, favorisé par le soutien massif des fans pour les versions de course des voitures de sport qu’ils voient circuler dans les rues", a déclaré Xavier Fraipont, vice-président de Goodyear Racing.

"Goodyear s'engage à évoluer aux côtés de l'ACO et de la FIA et à renforcer sa position de référence dans la course automobile, ainsi que sur les versions de série de ces voitures. Cet accord nous permet de continuer à apporter l'expertise technique de Goodyear dans l'un des environnements de course les plus compétitifs au monde tout en repoussant les limites de la performance et de l'innovation. Ensemble, avec la FIA et l'ACO, nous écrirons le prochain chapitre de ce partenariat couronné de succès, sur les circuits comme en dehors."