Audi "fait pression sur le marché des transferts" selon Red Bull

Red Bull insiste sur sa volonté de ne rien précipiter pour choisir le coéquipier de Max Verstappen en 2025, et ce malgré la pression que mettrait Audi sur le marché des transferts. Pour l'heure, Sergio Pérez est en fin de contrat à Milton Keynes, et le Mexicain est d'ailleurs candidat à une prolongation de son bail après un début de saison convaincant qui a permis à l'écurie de signer trois doublés en quatre Grands Prix.

Red Bull veut néanmoins observer si cette dynamique va se poursuivre, alors que l'an dernier Sergio Pérez avait aussi réalisé un bon début de saison avant de rencontrer de grosses difficultés. Plusieurs alternatives existent par ailleurs pour l'écurie autrichienne si elle choisissait de ne pas poursuivre l'aventure avec son pilote.

L'une d'entre elles mène évidemment à Yuki Tsunoda, auteur d'un excellent début de campagne chez VCARB, où il met Daniel Ricciardo sous l'éteignoir. D'après les informations de Motorsport.com, des profils plus expérimentés sont également à l'étude, comme celui d'Alexander Albon, mais ce dernier est sous contrat chez Williams pour 2025. Carlos Sainz, lui, serait un prétendant de plus en plus crédible compte tenu de ses récentes performances. Sauf que l'Espagnol est également convoité ailleurs.

Il serait notamment désiré chez Aston Martin pour devenir le leader du projet après Fernando Alonso, mais également dans le viseur, on le sait, d'Audi pour sa future écurie qui prendra officiellement la place de Stake F1 à partir de 2026. La marque aux anneaux souhaite enrôler son duo de pilotes dès l'an prochain afin de préparer au mieux son projet, et elle ne serait pas encline à patienter trop longtemps.

Chez Red Bull, on assure néanmoins ne pas dépendre de ce que fera la concurrence et que le temps nécessaire sera pris pour le cheminement du processus de réflexion et de décision.

"Le marché des pilotes a explosé en avril, et normalement personne n'en parle en avril", souligne Helmut Marko, consultant de Red Bull, auprès de Motorsport.com. "C'est ridicule, mais nous ne nous lancerons pas dans ce jeu. Nous attendrons, nous verrons bien, et nous ferons ensuite le meilleur choix. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu dire qu'Audi mettait la pression, mais c'est un peu étrange de la part d'un nouveau venu de faire pression sur le marché des pilotes."

Selon Christian Horner, Sergio Pérez est à l'heure actuelle toujours maître de son destin et loin d'être écarté de l'équation.

"Il doit continuer à faire ce qu'il fait", insiste le directeur de Red Bull. "Le marché des pilotes est très précoce cette année et tout le monde semble se précipiter, alors que nous n'avons fait que quatre Grands Prix dans l'année. Nous ne sommes pas dans une immense précipitation. Il est évident qu'il y a beaucoup d'intérêt pour nos voitures, comme on peut s'y attendre. Mais Checo a la priorité, et il faudra encore quelques Grands Prix avant de commencer à penser à l'année prochaine."

Paradoxalement, Sergio Pérez semble davantage croire à une accélération de cette réflexion dans les prochaines semaines, malgré la patience que veut publiquement privilégier son écurie.

"Je suis assez détendu à ce sujet", assure-t-il au micro de Sky Sports. "C'est ma 14e saison en F1 et, quelle que soit la suite, je suis déjà très satisfait de ce que j'ai fait dans la discipline jusqu'à présent. Je crois que ce sera une question de temps. Il est évident que le marché des transferts bouge et dans les prochaines semaines, il y aura certainement beaucoup de mouvement. Je pense donc que d'ici un mois, je saurai vraiment ce que je ferai l'année prochaine."

Propos recueillis par Ronald Vording