Pourquoi Ferrari reste prudent sur la dégradation des pneus

L'an passé, l'un des principaux problèmes de Ferrari était la gestion pneumatique, et notamment la dégradation importante qui entravait son rythme de course, alors même que le constructeur était souvent en lutte pour la pole position avec Red Bull en qualifications. En outre, les pilotes constataient une certaine irrégularité dans le comportement des pneus suivant les composés, les trains et même entre les différents relais.

Depuis le début de saison 2024, la Ferrari SF-24 semble avoir nettement gommé ce défaut de sa devancière, les quatre premières manches de la saison s'étant très bien passées dans ce domaine pour les troupes de Maranello. Carlos Sainz l'a même emporté en Australie, emmenant un doublé, et la Scuderia a signé le podium lors des trois autres courses, sans véritablement être menacée.

Toutefois, pour Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie italienne, il ne faut pas tirer de conclusions trop précoces. Il attend de voir comment la monoplace va se comporter sur d'autres pistes mais aussi dans des conditions plus fraîches que celles rencontrées en ce début d'année.

"Depuis le début de la saison, nous sommes bien meilleurs dans la gestion des pneus", a-t-il déclaré après la course de Suzuka. "Et pour la dégradation, nous avons été capables de faire le meilleur tour à Djeddah et à Melbourne dans le dernier tour [en Australie, c'était en fait dans le 56e des 58 tours, ndlr]. C'était presque le cas aujourd'hui pour un dixième, il me semble."

"Nous avons beaucoup travaillé sur nos faiblesses et nous nous sommes énormément améliorés au niveau de la gestion des pneus, des pilotes, de la stratégie et de l'équipe. Et oui, bien sûr, nous avons maintenant d'autres faiblesses, et nous devons progresser ailleurs si nous voulons faire un meilleur travail."

Ferrari est monté sur les quatre podiums depuis le début de saison 2024.

"Je pense que ce problème est très bien maîtrisé à l'heure actuelle. Mais ce qui est vrai un jour ne l'est pas le lendemain, en ce qui concerne la gestion des pneus. Et il ne faut pas considérer que c'est réglé. La semaine prochaine [le week-end du 19 au 21 avril, ndlr], en Chine, il y aura un autre tarmac, des conditions météorologiques différentes, et ce sera un nouveau défi."

À la question de savoir si des conditions plus fraîches, comme celles attendues à Shanghai, pourraient aider Ferrari dans sa poursuite de Red Bull, Vasseur de répondre : "En Chine, nous aurons l'occasion de tester des conditions plus froides. Mais je ne sais pas, car nous n'avons fait que les EL3 [au Japon] dans des conditions plus fraîches."

"Je ne suis pas sûr que nous soyons en meilleure forme, on ne sait jamais ce qu'il en est des réglages moteur, du niveau de carburant... La température était sous contrôle pour nous samedi, mais pour eux aussi. Et c'était presque la même chose aujourd'hui."

Vasseur estime en tout cas que la troisième place de Sainz et la quatrième de Charles Leclerc étaient les meilleurs résultats possibles à Suzuka. "Je pense que tout s'est très bien passé. La stratégie était la bonne pour les deux voitures, comme la défense de position en piste, la gestion des pneus était sous contrôle, les arrêts aux stands se sont bien déroulés, le rythme était bon."

"Je suis convaincu que nous avons besoin d'un bon dimanche [pour briller]. Et s'il faut changer quelque chose, c'est plutôt le samedi que nous devons améliorer que le dimanche. Mais c'était du bon travail, et un bon travail d'équipe."

Avec Adam Cooper