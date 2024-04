Sainz encore sur le podium : "Cette voiture permet de briller"

Auteur samedi de belles qualifications lui ayant permis de se hisser sur la quatrième place de la grille (quatre positions devant son équipier Charles Leclerc), Carlos Sainz savait que la McLaren de Lando Norris représenterait sans doute sa plus grande adversité, dimanche, pour l’obtention d’une place sur le podium.

À la faveur d’une Ferrari visiblement mieux armée que la McLaren en conditions de course, Sainz a pu dérouler avec efficacité une stratégie à deux arrêts elle-même très bien maîtrisée par Ferrari, qui a par ailleurs bien déroulé celle, à un arrêt, de Leclerc, pour faire remonter celui-ci à la quatrième place à l’arrivée.

Parti en mediums au premier départ, Sainz a conservé ce composé pour le second départ intervenu après une interruption par drapeau rouge après un unique tour. L’Espagnol a ensuite déroulé 14 boucles avec la pleine charge de carburant sur ces gommes, avant de réaliser un second relais en mediums de 22 tours, puis de terminer sur 17 boucles en gommes dures.

"Je me sens bien physiquement, et je vais encore m’entraîner pour retrouver la forme que j’avais avant Djeddah", a tenu à rappeler Sainz à l’arrivée, lors de son passage devant le micro de Sky Sports F1. "C’était une bonne course ; je savais qu’un podium était possible si je faisais une course parfaite et aujourd’hui, même si à certains moments, cela semblait compliqué, je savais exactement ce qui se passait avec un arrêt, deux arrêts… J’ai réalisé deux arrêts et à la fin, avec les durs, j’étais très rapide, je volais et j’ai pu faire les manœuvres pour obtenir ce podium que je voulais vraiment."

Dans la lumière pour les transferts

À l’arrivée, les 15 points du jour permettent à Sainz de cumuler 55 unités et de se présenter en quatrième position du championnat, 22 points derrière le leader Max Verstappen, et à quatre longueurs de son équipier Leclerc, qui sauve 12 unités à Suzuka.

Le résultat d’ensemble de Ferrari permet à l’équipe italienne de demeurer au contact de Red Bull au championnat du monde des constructeurs avec un retard de 21 unités, et une avance creusée sur McLaren de 51 points. Surtout, Sainz se réjouit du fait de pouvoir montrer son aspect incisif en course avec une voiture répondant bien à son style.

"Honnêtement, malheureusement, je n’ai aucune idée de là où je serai l’an prochain", poursuit-il, interrogé sur son futur et la manière dont une série de courses comme celle-ci peut lui ouvrir des portes. "Je parle avec de nombreuses équipes et je reste concentré sur ce que je fais. Je pense aussi que ça dépend des équipes, elles savent que je suis disponible. On verra. Je continue à me prouver, prouver à tout le monde que j’y crois. C’est vrai qu’avec cette voiture, on peut un peu plus briller. Avec celle de l’an dernier, la performance était similaire à celle de cette année, mais il était difficile de faire des étincelles, c’était une auto plus difficile à piloter. Là, elle vous autorise à dépasser, et à briller un peu plus."

