Course - Verstappen brillant vainqueur à Suzuka

Si le vendredi a été pluvieux, avec une deuxième séance d'essais libres au roulage tronqué, les conditions étaient idéales ce dimanche sur la grille de départ du Grand Prix du Japon, quatrième manche de la saison 2024. Le soleil était au rendez-vous, avec des températures de 22°C dans l'air et 40°C sur la piste.

Max Verstappen s'élançait en pole position, son coéquipier Sergio Pérez l'accompagnant en première ligne. Les deux pilotes Red Bull ont opté pour les pneus mediums au départ, tout comme les autres pilotes composant le top 10 à l'exception de Fernando Alonso, en tendres. Le composé marqué en rouge était à l'inverse très populaire dans le cœur du peloton.

Ricciardo et Albon font voir rouge

À l'extinction des feux, Verstappen conserve son avantage et les pilotes aux avant-postes abordent le premier secteur dans le même ordre. Derrière, en revanche, c'est la pagaille. À l'approche du premier esse, Daniel Ricciardo serre à droite, où se trouvait le train avant d'Alexander Albon. Les pilotes s'accrochent et sont expédiés dans le mur de pneus. Compte tenu des dégâts infligés aux voitures et aux protections, la direction de course neutralise la course en brandissant le drapeau rouge.

Il aura fallu 30 minutes aux commissaires pour remettre le circuit en état. Un second départ arrêté a été donné, Mercedes et Alpine en ayant profité pour repartir avec les pneus durs. Une fois de plus, Verstappen a conservé l'avantage, devant Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz et Alonso. Derrière, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont effleurés mais sans (trop) endommager les voitures.

VIDÉO - Le restart après le drapeau rouge à Suzuka

Les stratégies divergent

Un temps dans le sillage de Verstappen, Pérez a commis une petite erreur à la sortie du deuxième Degner, permettant à Verstappen de se protéger du DRS et porter l'écart à deux secondes. Les pilotes du top 10 ne menaçaient aucun rival toutefois, patientant surement jusqu'à la première salve d'arrêts au stand.

Celle-ci a débuté avant d'atteindre la dixième boucle, avec les immobilisations de Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg, se battant pour le point de la dixième place. Norris et Piastri ont respectivement suivi le pas à la fin des onzième et douzième boucles, en chaussant les durs, tandis que l'on motivait les pilotes Mercedes à la radio en évoquant la dégradation rapide des pneus mediums. Lewis Hamilton a d'ailleurs surpris en demandant à son équipe s'il devait laisser son coéquipier passer, compte tenu du faible écart entre eux, ce que le muret Mercedes a confirmé par la suite.

Alonso a quant à lui emmené ses pneus tendres jusqu'au 14e tour, les troquant pour des mediums et se maintenant devant Piastri à la sortie des stands. Cependant, Pérez et Sainz sont ressortis derrière Norris après avoir repris un train de pneus mediums.

Verstappen n'a pas attendu l'arrêt de Leclerc, sur un premier relais prolongé, pour reprendre les commandes avec un dépassement assez simple dans la ligne droite principale. Quelques instants plus tard, Pérez effaçait Norris au même endroit pour le gain de la deuxième place virtuelle. De manière assez étonnante, le premier arrêt des pilotes Mercedes, aux 23e et 24e tours pour une nouvelle fournée de pneus durs, a eu lieu avant celui de Leclerc !

Le Monégasque a été coupable d'une erreur à la sortie du deuxième Degner, similaire à celle de Pérez plus tôt dans la course, ce qui a permis à Pérez de le dépasser et à Norris de se rapprocher dangereusement. Ce dernier et le pilote Ferrari sont entrés dans la voie des stands au 27e tour pour chausser des durs, et Russell est parvenu à s'intercaler entre les deux.

Les différentes stratégies ont permis de voir plusieurs beaux dépassements avec un classement perturbé. L'on a ainsi assisté à une pluie de manœuvres par l'extérieur dans le premier virage, les esses et le célèbre 130R. Peu après la mi-course, le classement donnait Verstappen leader, Pérez deuxième et un top 5 complété par Sainz, Alonso et Piastri mais c'étaient bien Leclerc, Norris et Russell, respectivement sixième, septième et huitième, qui étaient les mieux placés pour monter sur la dernière marche du podium.

Verstappen déroule

Les arrêts de Piastri, Alonso et Pérez, entre les 33e et 34e tours, ont permis à Leclerc, Norris et Russell de remonter. Ce dernier commençait toutefois à perdre du terrain sur ses deux adversaires, le Britannique rapportant des turbulences si importantes qu'elles soulevaient son casque ! De son côté, Verstappen a porté son avance sur Pérez jusqu'à dix secondes avant d'effectuer son dernier arrêt de la journée. Certes, le Néerlandais n'a pas mené tous les tours du GP du Japon mais il est certain que sa victoire n'a jamais été menacée.

Dans le dernier relais de la course, plusieurs luttes étaient à surveiller : celle mêlant Leclerc, Norris et un Sainz distancé après un arrêt tardif, celle entre Alonso et Piastri hors du top 5 et celles dans lesquelles les pilotes Mercedes étaient impliqués en raison de leur stratégie décalée.

À dix tours du but, Sainz s'est défait de Norris pour remonter en quatrième position et ne comptait plus que 1"3 de retard sur son coéquipier Leclerc. L'écart a été très rapidement comblé et le dépassement effectué sans que le Monégasque ne défende trop sa position. Derrière, Russell a recollé au duo Piastri-Alonso, se heurtant à une grosse défense de la part de l'Australien mais trouvant l'ouverture à l'entame du tout dernier tour.

Verstappen s'est donc imposé pour la troisième fois de suite au Japon, creusant à nouveau l'écart au championnat. Pérez et Sainz l'ont accompagné sur le podium. Leclerc, Norris, Alonso, Russell, Piastri, Hamilton et Tsunoda ont complété le top 10.

Grand Prix du Japon