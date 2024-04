Championnat - Verstappen et Red Bull retrouvent leurs ailes

La parenthèse de Melbourne refermée, Max Verstappen et Red Bull ont repris leur marche en avant au Grand Prix du Japon. Sur le circuit de Suzuka, le triple Champion du monde en titre a signé son troisième succès de la saison... et son écurie un troisième doublé, grâce à Sergio Pérez. Tout ce petit monde fait évidemment la bonne opération comptable dans les deux championnats après un carton plein qui octroie également le point du meilleur tour en course à Max Verstappen.

Le Néerlandais accentue ainsi son avance en tête du championnat, la portant à 13 unités sur son coéquipier, désormais deuxième. Charles Leclerc est troisième mais voit revenir son coéquipier Carlos Sainz à seulement quatre points, en dépit de son forfait du début de saison à Djeddah. Les pilotes McLaren sont au coude à coude mais Lando Norris a maintenant l'avantage sur Oscar Piastri.

Chez les constructeurs, Red Bull prend de l'avance tandis que Ferrari conforte sa deuxième place face à McLaren. Mercedes a un point d'avance sur Aston Martin mais les deux écuries sont pour le moment tenue à l'écart du trio de tête. Une fois encore, pas de point pour les écuries Williams, Stake F1 et Alpine, qui ferment toujours la marche sans avoir ouvert leur compteur en 2024.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs