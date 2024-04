Verstappen explique les messages radio de son ingénieur à Suzuka

Après un faux pas en Australie, où il a dû abandonner dès les premiers tours en raison d'un problème de frein, Max Verstappen a renoué avec la victoire ce week-end en dominant le circuit de Suzuka. Le triple Champion du monde a mené un nouveau doublé Red Bull cette saison en devançant Sergio Pérez de 12,5 secondes.

Pendant sa course à la victoire, un échange radio entre Verstappen et son ingénieur, Gianpiero Lambiase, a attiré l'attention lorsque le pilote néerlandais a signalé que sa voiture était en sous-virage au début de son premier relais de course, avant de passer à une sensation de survirage.

"Oui, peut-être qu'un ou deux clics de moins, c'est bien", a déclaré Verstappen.

"Je ne dirai pas que je te l'avais dit, mais j'ai compris. Merci", a répondu Lambiase

Après la course, il a été révélé que les deux hommes n'étaient pas d'accord sur le niveau de charge de l'aileron avant à utiliser, ce qui a déclenché l'échange radio. Et lors de la conférence de presse des trois premiers, le Néerlandais a expliqué que le message l'avait également aidé à se motiver.

"Nous avons eu, pas une dispute, mais il m'a dit : "Es-tu sûr de vouloir faire ça ?". J'étais assez sûr et il s'est avéré que c'était faux !", a expliqué Verstappen. "Mais il avait raison. D'une certaine manière, cela me stimule aussi parce que je me dis, "même si je ne suis pas entièrement satisfait de l'équilibre maintenant, je vais quand même essayer d'être aussi constant que possible sans lui crier dessus". Nous avons une très bonne relation et cela fonctionne bien."

Après avoir été en retrait vendredi à Suzuka, Verstappen a estimé que les changements de réglages entre les essais et les qualifications lui ont permis d'obtenir une RB20 plus maniable, ce qui lui a permis de décrocher la pole, la victoire et le meilleur tour.

"Je n'étais pas satisfait jusqu'aux qualifications, mais nous avons fait quelques changements", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas entrer dans les détails, mais cela a aidé aujourd'hui et a rendu la voiture beaucoup plus agréable à piloter et à contrôler."

L'échange radio marque le dernier désaccord cordial cette saison entre Verstappen et Lambiase, et c'est quelque chose dont le pilote dit avoir besoin pour atteindre son meilleur niveau. Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, les a qualifiés de "vieux couple" et a estimé que leur dynamique créait un partenariat fructueux.

"C'est le vieux couple qui réapparaît !", a déclaré Marko. "Il y a eu une très longue discussion sur le nombre de clics de l'aileron avant que nous devions changer. Max a insisté et Gianpiero a été heureux de constater qu'il avait finalement raison."

"Max et son ingénieur de course sont très expérimentés, tout comme l'ingénieur des données. Ils savent ce qu'il faut faire et ce que Max aime. C'était plus ou moins la bonne décision, nous devions juste faire un petit ajustement après le premier relais, donc pendant le premier arrêt."

Avec Haydn Cobb