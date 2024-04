La remontée de Hülkenberg au Japon était un "demi-miracle"

Le Grand Prix du Japon a été un week-end plutôt intéressant pour l'équipe Haas qui a terminé aux portes des points, avec une 13e place pour Kevin Magnussen et une 11e position pour Nico Hülkenberg.

Après s'être qualifié 12e, le pilote allemand s'est retrouvé en mauvaise posture à la suite du drapeau rouge après que son système anti-calage se soit déclenché lors du deuxième départ, le faisant chuter à la 17e position.

Néanmoins, après être passé au stand au cinquième tour pour troquer ses gommes tendres pour des dures, Hülkenberg a réalisé deux très bons relais sur ses pneus à flancs blancs. Il a réussi à se faufiler dans le peloton jusqu'à dépasser l'Aston Martin de Lance Stroll dans le dernier tour pour obtenir la 11e place, à moins de six secondes du dixième, Yuki Tsunoda.

Le pilote Haas a lui-même été surpris de voir son résultat après son début de course compliqué : "Honnêtement, je suis un peu étonné d'avoir réussi à revenir là où j'ai terminé. Je pense que c'est un demi-miracle, pour être honnête. Cela a montré que nous avions un bon rythme", déclare Hülkenberg.

"C'est dommage évidemment parce que nous aurions pu nous battre avec Yuki ou le dépasser à un moment donné, c'était [une opportunité] à prendre, mais Hamilton était à 50 secondes [devant], donc c'était un peu hors de portée."

Le pilote de 36 ans a semblé très enthousiaste au sujet du rythme performant de la VF-24 lors du week-end à Suzuka. Hülkenberg a réalisé le 11e meilleur tour en course au volant de sa Haas, soit neuf dixièmes de plus que n'importe quel autre pilote des cinq dernières équipes du classement, à savoir Haas, VCARB, Williams, Stake et Alpine ; à l'exception de Logan Sargeant qui est passé aux stands pour chausser des pneus tendres en fin de course.

"Ce que je retiens [du Grand Prix du Japon], c'est que nous avons un package avec lequel nous pouvons nous battre avec les autres équipes du milieu de peloton et, pour être honnête, le ressenti était encore meilleur que ce à quoi je m'attendais", ajoute Hülkenberg, bien qu'il n'ait pas réussi à marquer de points depuis l'ouverture de la saison à Bahreïn.

"J'étais un peu stressé avant la course, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne. Elle s'est avérée encore meilleure [que ce que je pensais]. Alors vous savez, je prends [cette position] avec plaisir et j'attends avec impatience d'autres bonnes courses."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alors que l'Allemand a fait l'éloge d'une plate-forme aérodynamique "beaucoup plus solide" permettant à la voiture d'être "bien plus constante", le patron de l'équipe, Ayao Komatsu, avait quant à lui une vision plus perfectionniste après la course, malgré la septième place encourageante de l'équipe américaine au championnat des constructeurs.

"Au final, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas assez d'appui à haute vitesse", déclare le Japonais. "C'est donc ce sur quoi nous devons travailler. Nous devons également améliorer certaines caractéristiques de l'essieu avant de la voiture."

Néanmoins, Komatsu a tenu à souligner les points positifs : "[Samedi], nous essayions d'amener une voiture en Q2. Et Nico a obtenu la 12e place, c'était incroyable. Mais nous savions que [dimanche] il allait être vraiment difficile de rester dans cette position. Mais nous avons perdu des positions [au deuxième départ] et nous avons réussi à nous en remettre."

"Suzuka, pour ce qui est de nos forces et de nos faiblesses, expose vraiment les points faibles de notre voiture. Donc, si nous pouvons [avoir de bonnes performances] sur ce circuit, c'est positif. Et puis nous essayons d'apporter les nouvelles pièces de manière plus dynamique lors des prochaines courses. Cela devrait ajouter de la performance à la voiture et améliorer l'ensemble. Mais nous verrons bien."