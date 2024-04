Qualifs Sprint - Norris devance Hamilton sous la pluie

QS1 - La piste s'enflamme (encore)

Le format des week-ends sprint a changé pour 2024, avec des Qualifs Sprint avancées au vendredi, après les essais libres. Le temps était menaçant au début de la séance, certains notant des gouttes d'eau tomber du ciel. Il était donc important d'établir rapidement un temps. Chaussé des pneus mediums (obligatoires en QS1 et QS2), Sergio Pérez s'est emparé de la première place en 1'36"110.

Carlos Sainz a dû s'y prendre à deux fois pour signer un temps compétitif, passant de la quinzième place à la cinquième, et a été gêné par la Haas de Kevin Magnussen, ce qui pourrait entraîner une pénalité pour le pilote danois. De son côté, George Russell a flirté avec l'élimination mais s'est sorti in extremis de la zone rouge, scellant ainsi le sort de Pierre Gasly, qui s'est illustré en gênant Logan Sargeant dans l'un de ses tours rapides.

Et alors que le drapeau à damier était agité et l'élimination des pilotes Alpine et Williams, en plus de la VCARB de Yuki Tsunoda, était actée, une partie de la pelouse en bord de piste a subitement pris feu. Encore plus surprenant, l'étrange incident s'était déjà produit plus tôt lors des essais et avait entraîné un drapeau rouge de cinq minutes. Après un premier examen des images, la FIA a avancé que les projections d'étincelles causées par le passage des F1 seraient à l'origine de l'embrasement.

Éliminés en QS1 : Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda, Sargeant

QS2 - Après le feu, l'eau s'invite

L'incendie a été maîtrisé mais il a retardé le début de la QS2, alors que la pluie s'intensifiait. Par conséquent, tous les pilotes se sont précipités en piste, avec les slicks, lorsque le feu au bout de la voie des stands est passé au vert.

La première tentative a vu Max Verstappen prendre les commandes en 1'35"606, un dixième de mieux que Charles Leclerc. En forme, les Stake ont pu se placer dans le top 10 tandis que Russell, une fois de plus, devait faire un second tour pour s'assurer de passer à l'étape suivante. Cependant, les conditions se sont rapidement détériorées et le pilote Mercedes, comme tous les autres, a dû avorter sa deuxième tentative.

Éliminés en QS2 : Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll

QS3 - Fin de séance chaotique, Norris s'illustre

Deux Red Bull, deux Ferrari, deux McLaren, deux Stake, une Aston Martin et une Mercedes : il s'agissait du top 10 au moment d'aborder la dernière phase (détrempée) des Qualifs Sprint. Sans surprise, tous les pilotes étaient en intermédiaires. L'adhérence était précaire, Leclerc l'a parfaitement illustré en partant en tête-à-queue dans son tour d'installation avant de regagner les stands pour remplacer un museau endommagé.

Sur des œufs, Verstappen a quitté la piste dans son premier tour rapide, annulant ainsi sa tentative. Oscar Piastri est resté dans les limites et a signé le meilleur temps en 2'02"598. Sergio Pérez a fait mieux en 2'00"455 et Valtteri Bottas a surgi à la deuxième position !

Les pilotes ont pu enchaîner les tours mais Verstappen est de nouveau sorti de la piste dans sa deuxième tentative... Pendant ce temps, Fernando Alonso prenait le meilleur temps en 2'00"213, une marque améliorée par Lewis Hamilton en 1'59"321 ! Le pilote Mercedes se dirigeait vers la pole pour le sprint mais Lando Norris a sorti le grand jeu avec un temps de 1'57"940... d'abord annulé par la direction de course puis restauré quelques instants plus tard ! Le pilote McLaren a ainsi devancé Hamilton, Alonso et Verstappen, qui a finalement pu boucler un tour "propre".

