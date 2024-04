Mercedes engagée dans une "bataille de petites marges" selon Russell

Le constructeur allemand a connu un début de saison 2024 éprouvant, n'ayant toujours pas terminé sur le podium et occupant actuellement la quatrième place du championnat constructeurs, avec seulement un point d'avance sur Aston Martin. Mais si, sur le papier, sa situation ne semble pas très prometteuse, George Russell pense que son destin a été exacerbé par de minuscules éléments et qu'une amélioration relativement mineure du rythme changerait radicalement les choses.

"Je pense que les petites choses font une grande différence dans le résultat global", a déclaré Russell avant le Grand Prix de Chine. "Je pense qu'un ou deux dixièmes de plus en qualifications permettent de gagner quatre places sur la grille. Au Japon, nous n'aurions pas fait le choix audacieux de partir sur les pneus durs, ce qui, avec les informations dont nous disposions à ce moment-là, était absolument la bonne décision. La course se serait déroulée très, très différemment."

"Donc je pense que nous sommes dans une bataille de petites marges en ce moment. Et je pense que nous avons été à la mauvaise extrémité de cela au cours des derniers week-ends de course, sur deux circuits qui, à mon avis, ne conviennent pas vraiment aux caractéristiques de cette voiture."

La Mercedes W15 se bat contre ses adversaires dans les virages à haute vitesse et a été exposée sur des circuits récents comme Djeddah, Melbourne et Suzuka. C'est pourquoi Russell considère le GP de Chine de ce week-end comme un meilleur indicateur du potentiel de Mercedes, dont le profil est plus orienté vers les virages à moyenne et basse vitesse.

"Je pense que ce sera un très bon test ce week-end pour voir où nous nous situons, par rapport à McLaren également", a-t-il expliqué. "Ils semblent être exceptionnellement forts dans les virages à haute vitesse et un peu faibles dans les virages à basse vitesse. Je pense donc qu'il y a encore beaucoup de potentiel à montrer. Je ne pense pas que nous ayons optimisé la voiture et ses réglages lors des deux dernières courses. C'est donc sur cela que nous nous concentrons."

Son coéquipier Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes ne procéderait à aucune amélioration à Shanghai ce week-end, mais qu'elle mettait à profit certaines leçons importantes en matière de réglages qu'elle avait découvertes au Japon.

"Rien n'a changé sur notre voiture, ce sera donc la même ce week-end", a-t-il déclaré. "Mais nous la comprenons un peu mieux. En regardant le dernier week-end, nous avons fait des améliorations. Si nous pouvions revenir en arrière, nous aurions fait les choses différemment, et c'est le bénéfice du recul et de l'expérience."

"Nous allons donc essayer d'apporter cette expérience ici ce week-end et voir si nous pouvons mettre en œuvre certains de ces changements que nous aurions peut-être fait plus tôt à Suzuka. J'espère que cela nous permettra d'améliorer nos performances."

Avec Jonathan Noble