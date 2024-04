Alpine sera au poids espéré "d'ici un ou deux Grands Prix"

Pour la première fois de la saison ce week-end, au Grand Prix de Chine, Alpine dispose d'une monoplace de rechange, en plus de la version évoluée et "un peu plus légère" de l'A524 qu'utilise Esteban Ocon. L'écurie française, comme elle l'avait annoncé en milieu de semaine, a réussi à préparer plus tôt que prévu un plancher amélioré, mais en un seul exemplaire, alors que celui-ci était programmé pour une introduction à Miami le mois prochain.

Lors de l'unique séance d'essais libres ce vendredi matin, Esteban Ocon a bien débuté son week-end en signant le septième chrono, même si la hiérarchie est difficilement lisible en raison du format sprint et du travail très varié mené d'une équipe à l'autre. Le Français a tout de même réussi à entrer dans la même seconde que Lance Stroll, auteur du meilleur chrono au volant de son Aston Martin. Pour Pierre Gasly, déjà privé des nouveautés sur sa monoplace, la séance a été compliquée par un problème d'ERS.

Interrogé sur ce qu'Alpine a pu apporter à Shanghai, le directeur technique en charge de la performance, Ciaron Pilbeam, a fait le point en marge de cette séance, tout en précisant que "c'est le premier Grand Prix où le troisième châssis est là". La problématique des pièces de rechange en ce début de saison ne touchait donc pas uniquement Williams, qui a accumulé les ennuis à Melbourne puis Suzuka en raison de plusieurs accidents.

Le nouveau plancher dont bénéficie Esteban Ocon, et qui sera sur les deux monoplaces dans deux semaines, entre dans le cadre du "développement aérodynamique de routine" planifié en amont. "Je pense que nous comprenons en grande partie où se situent nos problèmes, et c'est probablement davantage dans les virages à basse vitesse", souligne Ciaron Pilbeam. "Cette évolution, ainsi que ce qui arrivera plus tard, améliorera la performance globale."

Poursuivant ses explications, l'ingénieur a aussi insisté sur l'allègement en cours de l'A524, surtout dans le but de pouvoir davantage répartir les masses à sa guise, en étant bien plus en dessous de la limite afin de jouer ensuite avec les lests.

"Nous y sommes presque, on y sera d'ici un ou deux Grands Prix", assure-t-il. "C'est un programme que nous avons mis en place avant le premier Grand Prix, et ça ne concerne pas une seule chose mais plusieurs petites réductions qui permettront d'y arriver. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais nous serons bientôt dans une situation qui nous convient, pour pouvoir nous donner un peu de flexibilité aussi, plutôt que de juste être à la limite."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Photos - Vendredi à Shanghai