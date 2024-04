EL - Stroll le plus rapide, Ferrari et Mercedes se cachent

Pour la première fois depuis 2019, les F1 roulent à Shanghai. Le Grand Prix de Chine fait son grand retour au calendrier, avec la particularité d'être un week-end sprint au format revu. Par conséquent, les pilotes n'ont eu qu'une seule séance d'essais libres pour se familiariser, pour certains, ou pour reprendre leurs marques, pour d'autres, avec la piste chinoise.

À l'exception des Ferrari, toutes les voitures ont pris la piste dès les premières minutes de la séance, le meilleur temps provisoire étant revenu à Max Verstappen, auteur d'un 1'39"497 en pneus mediums. Il y avait un gros point d'interrogation concernant le niveau d'adhérence du tarmac en marge du week-end, compte tenu du faible roulage sur le circuit ces dernières années et du traitement spécial appliqué sur l'asphalte mais Zhou Guanyu a un peu rassuré en indiquant à sa radio que le grip n'était "pas très élevé mais pas trop mauvais".

Au bout de dix minutes, Verstappen avait abaissé la référence à 1'39"110, avant d'enregistrer un 1'38"498 par la suite. C'est alors que le drapeau rouge a été brandi pour une raison très étrange : une partie de l'herbe située à l'intérieur du virage 7 était... en feu ! La raison de cet embrasement était parfaitement inconnue, au moins a-t-il été maîtrisé rapidement, le drapeau ayant été agité cinq minutes plus tard.

Au moment où Carlos Sainz prenait les commandes, en 1'38"382 mais avec l'avantage des pneus tendres, Lewis Hamilton se voyait contraint d'emprunter la voie d'entrée des stands après avoir été bloqué par Oscar Piastri : les deux pilotes ont abordé le dernier virage côte à côte pour entamer un tour rapide mais Hamilton, à l'extérieur, n'avait finalement pas de place pour négocier le virage sans sortir de la piste.

Après avoir pris leurs marques avec les gommes mediums et dures, les pilotes ont examiné les tendres. Si Sainz a un temps été le plus rapide avec ce composé, son coéquipier Charles Leclerc l'a rapidement détrôné avec un chrono de 1'38"130, puis 1'38"090. Ce fut ensuite au tour d'Alexander Albon de faire mieux, avant l'arrivée des pilotes Red Bull. Verstappen a repris les commandes avec un temps de 1'36"660, Sergio Pérez le suivant à cinq dixièmes. C'est pourtant Lance Stroll qui a eu le dernier mot, le pilote Aston Martin ayant tourné en 1'36"302.

La séance s'est donc conclue avec un meilleur temps pour Stroll, devant Piastri et Verstappen. Pérez a pris la quatrième place, devant les Haas de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Le top 10 est complété par Esteban Ocon, Alex Albon, Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Si l'on ne trouve pas les Ferrari, les Mercedes, Lando Norris et Fernando Alonso dans ce classement, c'est assez logique : Leclerc et Sainz n'ont réalisé qu'une tentative avec les tendres, bien avant la fin de séance, tandis que les quatre autres pilotes ont réalisé leur meilleur temps avec des pneus durs.

Grand Prix de Chine - Essais Libres