Norris : McLaren peut gagner en étant "au bon endroit, au bon moment"

Grâce à un bon début de saison comptabilisant notamment un podium à Melbourne, McLaren a réussi à se hisser à la troisième place du championnat constructeurs devant Mercedes et Aston Martin, ses concurrents directes dans la hiérarchie. Cependant, Ferrari et Red Bull semblent pour l'instant être encore un cran au-dessus.

La Scuderia s'est en effet révélée être l'équipe la plus capable de challenger les Champions du monde en titre, étant la seule autre écurie à avoir remporté une course et se plaçant deuxième des constructeurs cette saison, à 21 points de Red Bull. Le travail de Ferrari pendant l'intersaison lui a même permis de dépasser l'avantage que McLaren avait acquis en fin de saison 2023, notamment au niveau du point fort des monoplaces orange papaye, dans les virages et circuits à grande vitesse tels que Suzuka.

Il y a deux semaines, l'écurie italienne a conforté sa place de seconde force du plateau en battant les McLaren sur leur propre terrain de jeu au Japon. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont terminé troisième et quatrième devant les pilotes de l'écurie britannique, alors qu'ils s'étaient tous les deux qualifiés derrière Lando Norris qui partait de la troisième position, juste derrière les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen.

McLaren avait d'ailleurs tenté une stratégie plutôt surprenante avec son pilote anglais, qui semblait lui avoir coûté le podium, terminant la course à la cinquième place derrière Leclerc. Stratégie finalement défendue par le directeur d'équipe Andrea Stella et par Norris lui-même, affirmant que l'équipe n'avait pas le rythme pour aller chercher la troisième place de Sainz.

"Honnêtement, il n'y a pas eu trop de frustrations à Suzuka", déclare le pilote britannique lors de la conférence de presse précédant le Grand Prix de Chine de ce week-end. "Tout s'est déroulé comme prévu. Je ne pense pas que nous ayons fait un travail parfait et nous aurions probablement dû terminer une place plus haut, potentiellement."

"Mais je ne pense pas que étions loin du compte. Nous sommes à la même place depuis le début de la saison, derrière Red Bull et Ferrari, et nous avons toujours eu une longueur d'avance sur les deux autres équipes [Aston Martin et Mercedes] pendant les courses. Et c'est exactement ce qui s'est passé le week-end dernier. Je ne pense donc pas qu'il y ait eu trop de frustrations."

Lando Norris devant Carlos Sainz et Fernando Alonso au Grand Prix du Japon Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Après le Grand Prix du Japon, Stella avait déclaré dans le podcast F1 Nation que son équipe pouvait "penser à gagner des courses cette année", à condition de pouvoir reproduire son impressionnant développement en cours de saison 2023.

Interrogé sur les commentaires de son directeur d'équipe, Norris a indiqué que même si lui aussi était convaincu de la possibilité que McLaren puisse prétendre à des victoires en 2024, cela ne serait pas le cas à court terme.

"Pas de sitôt, c'est certain", a-t-il plaisanté au sujet d'une possible victoire pour l'écurie britannique. "Mais je pense que nous pouvons [gagner au] bon endroit, au bon moment, si nous améliorons la voiture comme il se doit. Nous connaissons les problèmes [de notre monoplace], nous savons ce que nous devons améliorer et si nous y parvenons, je pense qu'Andrea a raison, nous pouvons gagner des courses cette année et nous pouvons nous battre avec les deux équipes devant nous."

"Mais c'est un 'si', et on doit travailler dur pour améliorer la voiture dans certains de ces domaines qui ont été de gros problèmes pour nous au cours des dernières années, et pas seulement ces deux dernières saisons. Mais si nous y parvenons, je suis persuadé que nous pourrons faire de bonnes courses."

La première grosse amélioration de la saison pour McLaren est prévue pour le prochain Grand Prix à Miami. Deux autres packages d'évolutions devraient suivre plus tard dans la saison.