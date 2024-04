McLaren va tenter de "limiter les dégâts" en Chine

McLaren a commencé sa campagne 2024 là où elle avait terminé celle de 2023, en effectuant son meilleur début de saison depuis 2012. L'écurie britannique se classe à la troisième place du championnat constructeurs avec 69 points, comptant notamment un podium au Grand Prix d'Australie, où Lando Norris avait terminé troisième derrière les deux Ferrari.

Cependant, le rendez-vous du Grand Prix de Chine risque de ne pas être une partie de plaisir pour les monoplaces orange papaye. En effet, bien que la MCL38 soit très performante dans les virages rapides nécessitant beaucoup d'appui, ses faiblesses dans les virages lents persistent, et ce depuis la saison passée.

Le circuit de Shanghai n'est pas seulement parsemé d'épingles, mais est également doté d'un premier secteur unique, combinant des virages lents et longs dans lesquels la McLaren n'est pas à l'aise et manque d'adhérence. Andrea Stella, directeur de l'équipe de Woking, est conscient du manque de compétitivité de ses monoplaces sur ce tracé et de ce qui attend l'équipe ce week-end.

"Je dois dire que de cette première partie de saison, la Chine est le circuit qui m'inquiète le plus d'un point de vue compétitif", reconnaît Stella. "Il y a tellement de [secteurs à] basse vitesse [et] d'épingles. Même dans les virages 2 et 3, on passe tellement de temps dans les longues courbes."

"Je pense que c'est un sujet dont je parle souvent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure d'améliorer suffisamment la voiture dans ces virages longs à faible vitesse ou à vitesse moyenne. D'un point de vue compétitif, je m'attends à une situation plus difficile qu'à Suzuka, en Australie et dans la première partie de la saison. Pour la Chine, nous allons tenter de limiter les dégâts. Ensuite, à partir de Miami, j'espère que nous entamerons une meilleure phase de 2024 et que la deuxième partie de la saison nous apportera davantage."

Andrea Stella, directeur de McLaren. Photo de: Erik Junius

Rappelons que le Grand Prix de Chine n'a plus figuré au calendrier de la F1 depuis 2019, que le circuit a été remis à neuf il y a peu et qu'il accueillera la première course sprint de la saison, ce qui veut dire que les équipes n'auront qu'une seule séance d'essais libres. Beaucoup d'incertitudes pour toutes les écuries, en manque de données, mais cela peut finalement devenir une opportunité.

"Ce sera sans aucun doute une épreuve difficile, à plusieurs niveaux. Quelle sera la situation du tarmac ?", interroge Stella. "En même temps, n'oublions pas que la Chine a été l'une des pistes les plus sévères en matière de graining. Comment les pneus vont-ils se comporter ?"

"En le voyant séparément, ça donne mal à la tête. Mais une fois que vous le voyez d'un point de vue compétitif, je pense que vous devez vous dire : '[Même] si je ne fais pas un travail parfait, mais un peu mieux que les autres, alors cela pourrait être une grande opportunité'."