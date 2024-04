Alpine anticipe une évolution sur sa F1 pour le GP de Chine

Toujours en quête de ses premiers points en 2024, Alpine tente par tous les moyens de combler le retard avec le milieu de grille, qui l'empêche jusqu'à présent de se battre à la régulière pour un top 10. Malgré l'ampleur du travail et le temps long sur lequel il devra s'étendre, l'écurie française va encore faire évoluer sa monoplace cette semaine, pour le Grand Prix de Chine, devançant ainsi le plan de développement initial.

Il y a dix jours déjà, l'A524 avait été dotée de ses premières nouveautés, avec notamment un nouvel aileron avant plus léger, mais le temps presse inévitablement. Sur le circuit de Shanghai, une seule monoplace bénéficiera de l'évolution en question, qui concerne le plancher, et c'est Esteban Ocon qui en sera équipé. Pierre Gasly devra patienter jusqu'à la manche suivante, à Miami.

"La dernière course au Japon a souligné l’ampleur du défi qui nous attend pour améliorer notre niveau de performance", rappelle Bruno Famin, directeur de l'équipe tricolore. "Nous ne sommes pas là où nous le voulons et nous devons développer les performances de la voiture afin de nous battre pour des positions plus hautes. Le niveau doit être relevé dans tous les domaines pour que nous puissions nous sortir de ce moment difficile."

"Même s'il était bien d’apporter nos premières évolutions à Suzuka, nous devons faire plus. L'équipe a travaillé extrêmement dur et nous serons en mesure d’apporter une évolution sur une voiture ce week-end, soit une course plus tôt que prévu."

Paradoxalement, le Grand Prix de Chine n'apparaît pas propice à faire évoluer les machines puisque la F1 manque de données sur place, ne s'y étant pas rendue depuis cinq ans, et le format sprint limitera le roulage à une seule séance d'essais libres avant les premières qualifications.

"Les évolutions apportées à Suzuka étaient conformes à nos attentes, et je sais que l’équipe travaille extrêmement dur à l'usine pour en extraire davantage de la monoplace sur les prochaines échéances", souligne toutefois Esteban Ocon, tandis que Pierre Gasly insiste sur la motivation collective à Enstone.

"L'équipe travaille continuellement d’arrache-pied pour apporter des améliorations et extraire plus de performances, car nous sommes loin d’être là où nous le souhaitons à ce stade. J'ai passé quelques jours à Enstone la semaine dernière pour rendre visite à l'écurie et me préparer au simulateur. Je vois tellement de gens motivés et nous continuerons de tout donner ensemble."