McLaren croit en la "trajectoire solide" de son développement

Troisième du championnat constructeurs après les quatre premiers Grands Prix de la saison, McLaren est dans une situation presque paradoxale. Ce début de campagne est largement meilleur que celui de l'an passé, avec déjà 55 points de plus au même stade, mais l'écart de performance pure avec Red Bull et Ferrari demeure. L'écurie anglaise sait en revanche qu'elle est capable d'exceller dans le développement de sa machine, ce qu'elle avait fait à merveille l'an passé.

Orchestrer un revirement de situation aussi spectaculaire paraît moins probable, en premier lieu parce que McLaren part de beaucoup moins loin cette fois. Néanmoins, à Woking on se veut confiant quant aux effets que pourront avoir les évolutions apportées à la MCL38 dans les semaines et mois à venir.

"Ça devient une course d'évolutions, et un pas en avant ne sera pas suffisant, car Ferrari apportera aussi des améliorations", prévient Andrea Stella, directeur de McLaren. "Mais l'an dernier, nous avons été capables d'être meilleurs que nos concurrents au niveau du développement. Pour nous, ça reste donc l'objectif. Tant que nous voyons que ce que nous prévoyons d'apporter en piste se concrétise, nous sommes satisfaits, parce que nous savons que nous suivons notre trajectoire. Et nous pensons que c'est une trajectoire solide."

Dans l'état actuel des choses, la troisième place enchante McLaren mais aussi tôt dans l'année, elle ne constitue évidemment aucune garantie alors que Mercedes et Aston Martin tenteront de réagir. Dans le même temps, l'écurie de Lando Norris et Oscar Piastri n'entend pas baisser les bras dans sa volonté de combler son retard avec Ferrari et peut-être même Red Bull.

"Je pense qu'en analysant les faits et les chiffres, si nous pouvions conserver la troisième place du championnat, installer McLaren comme la troisième meilleure voiture, ce serait un gros résultat pour notre écurie", observe Andrea Stella. "En même temps, il y a des circuits où nous semblons pouvoir rivaliser avec Ferrari. Alors on se dit : pourquoi pas ?"

"Mais en toute honnêteté, en Formule 1 il ne s'agit pas de souhaiter une position mais simplement de fournir tous les efforts possibles. On essaie tout simplement de développer la voiture du mieux possible, d'optimiser tant que possible les week-ends de Grand Prix, et de voir où l'on se trouve à la fin. Après Miami, lorsque nous aurons introduit quelques développements, nous aurons davantage d'informations pour voir ce à quoi nous pouvons prétendre."