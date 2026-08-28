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Johann Zarco s'offre "un beau comeback" trois mois après sa violente chute

Pour son retour en compétition au Grand Prix d'Aragón, trois mois après sa violente chute de Barcelone, Johann Zarco a réussi à se hisser dans le top 10 des Essais pour valider une qualification directe en Q2.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Johann Zarco, Team LCR Honda

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Forcément, trois mois après une violente chute qui a fait craindre de lourdes séquelles, le retour en MotoGP de Johann Zarco était vu avec un œil particulier par l'ensemble du paddock et des observateurs au Grand Prix d'Aragón.

Inutile d'insulter l'avenir en prédisant quoi que ce soit, mais il est certain que la première journée de ce retour peut difficilement être autrement qualifiée que de réussite, le Français ayant placé sa Honda LCR en dixième place des Essais, s'emparant ainsi au dernier moment de l'ultime ticket direct menant vers la Q2.

Au retour dans le box, il était applaudi par l'ensemble de membres de la structure dirigée par Lucio Cecchinello, ce dernier ne masquant d'ailleurs pas une émotion certaine en essuyant quelques larmes. Le Français lui, tout en tirant pleine satisfaction de cette journée, a été fidèle à ses habitudes en analysant longuement ce retour en piste, sans verser dans une trop grande émotion. 

 

"Trop cool, trop cool", a-t-il d'abord résumé devant les médias, dont Motorsport.com. "Je n'avais pas de doutes sur la capacité à pouvoir aller vite - après, j'aurais pu ne pas aller vite - mais les sensations que j'avais eues à l'entraînement sur la CBR [la moto de série utilisée pour s'entraîner]... Comme j'ai dit, c'est bien que je ne me sois arrêté que trois mois ; peut-être que six mois, ça aurait été pire. Du coup, j'étais content de revenir ici."

Zarco ne manque pas de souligner l'intérêt d'avoir repris la compétition sur le tracé "aéré" d'Alcañiz, où il a pu se réadapter à la vitesse sans qu'elle ne lui paraisse trop agressive : "Et ce qui était bien [dans le fait] d'être là à Aragón, [c'est que] je n'ai pas été choqué par la vitesse, alors que bon, c'est un circuit rapide, mais comme c'est large, on ne se fait pas trop secouer par rapport à un circuit comme Misano. Je me réhabitue à la vitesse sans être choqué par la vitesse, donc ça c'est cool."

Autre avantage, lui aussi attendu, un regard plus neutre sur la moto qu'il pilote et sur laquelle il avait fini par développer des habitudes dont il n'était pas toujours simples de se défaire : "Mais dès les premiers tours, je suis revenu neutre sur cette moto, en cherchant des sensations, comment l'exploiter au mieux, et en laissant faire mon feeling. Et c'était pas mal, en fait, dès ce matin, de partir tout seul." 

Lire aussi :

Les choses sérieuses ont alors commencé durant la séance suivante "Et après, sur l'aprèm, pneu soft, direct un meilleur rythme dès le premier run : là, ça commence, ça y est, on est revenu dans le sport et ça devient dur. Et ensuite, on fait le travail qu'il y a à faire."

Concernant la construction de la performance, Zarco a d'abord tenté de trouver un lièvre de luxe, dans la personne du pilote Ducati Gresini Álex Márquez"Le premier vrai time attack, je suis derrière Álex Márquez - super roue -, mais il va trop vite et moi je ne fais que 1'46"6. Je me dis : 'Mince, ça va être compliqué'." 

Puis, cette tactique n'ayant pu être mise en place dans son ultime run, Zarco s'était presque résigné à finir hors du top 10 quand cette tentative lui a permis de devancer son équipier Diogo Moreira de 0"010. "On n'arrive pas à reprendre [la roue de Márquez] sur le dernier run, du coup je suis parti presque en disant 'c'est raté'. Mais j'essaie quand même et en fait ça a sorti un super tour. Ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait un beau comeback."

Des crampes et un cardio qui s'affole

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sans surprise, cependant, cette reprise n'a pas été parfaite sur le plan physique. "J'ai eu des crampes, comme sur la CBR finalement. Donc [il s'agit] vraiment d'habituer le corps à cette position pliée. Je pense qu'aussi, heureusement qu'il ne fait pas chaud aujourd'hui, mais il y a vraiment des pics au niveau cardio. Je suis vraiment très haut et c'est ça, à mon avis, qui bouffe un peu de jus pour les muscles."

D'ores et déjà qualifié en Q2, Zarco aimerait pousser le curseur un peu plus loin et aller chercher un top 6 au terme des qualifications, même s'il peine à croire qu'il puisse réaliser les temps en 1'45 que les six premiers du jour sont allés chercher.

"Franchement, j'aimerais bien être sur les deux premières lignes, parce que, quand même, ça aide pour une course, pour un départ. Mais bon, gagner quatre places, je vois mal comment on peut faire 1'45 pour le moment. Au moins, je n'ai pas la Q1 à faire, donc c'est un gain d'énergie."

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Durant les Essais, Zarco en a profité pour travailler sur le long-lap, lui qui devra en réaliser deux en course dimanche en raison de sa responsabilité dans l'accrochage de Barcelone. Si beaucoup ont en mémoire la précision chirurgicale de son long-lap de Brno en 2020, dans sa route vers le podium, le pilote LCR tempère les ardeurs.

"J'avais oublié [de préparer le long-lap] ce matin. On avait le temps, mais là, à chaque fois que je devais rentrer au box [lors des Essais], je l'ai fait et c'est important. Je vais le refaire demain parce qu'il est quand même technique. Et je vois que je ne suis pas quelqu'un qui va le faire directement très bien."

"J'avais fait ça à Brno, mais c'était beaucoup plus facile. Là, il va falloir répéter un peu et comme il est très grand, entre le premier passage que j'ai fait et le passage que je ferai en course, je peux certainement gagner cinq dixièmes, parce qu'au départ j'hésite beaucoup. Donc ouais, il est nécessaire à répéter."

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